DİBS’ler için Euroclear Bank ile anlaşmaya varıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varıldı.

Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacak.

MUTABAKAT NE ANLAMA GELİYOR?

Yabancı yatırımcıların Türkiye’de ihraç edilen ve işlem gören Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne (DİBS) ulaşması ve yatırım yapması kolaylaştı.

Yabancı yatırımcıların yurt içi bankalarda hesabı olmasa bile mevcut Euroclear hesapları, her türlü Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne erişebilmeleri için yeterli olacak.

Euroclear saklama özelliği sayesinde Türk tahvillerinin farklı uluslararası piyasalarda teminata kabul edilme kabiliyeti artacak.