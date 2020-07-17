Dijital hizmet vergisinde üç aylık hasılat 310 milyon TL oldu

7 Aralık 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 1 Mart 2020'den itibaren uygulanmaya başlanan Dijital Hizmet Vergisi'nde ilk üç aylık hasılat 310 milyon 273 bin TL oldu.

Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı bütçe dengesi verilerine göre, nisanda 67,6 milyon TL, mayısta 73,1 milyon TL, haziranda 169,5 milyon TL'lik Dijital Hizmet Vergisi elde edildi.

Söz konusu verginin uygulanmasına dair esaslar 20 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

7 ARALIK 2019'DA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

7 Aralık 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak hayatımıza giren 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi düzenlemesine göre, Türkiye'de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar vb.) sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışında aracılık yapan “web” sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7,5 oranında Dijital Hizmet Vergisi alınıyor.

Bu verginin mükellefi dijital hizmet sağlayıcıları. Türkiye'deki hasılatı 20 milyon TL'den veya dünya genelindeki hasılatı 750 milyon eurodan veya muadili yabancı para karşılığı TL'den az olanlar Dijital Hizmet Vergisi'nden muaf tutuldu. Mükellef olabilmek için hem 750 milyon Euro hem de 20 milyon TL kıstasının ikisinin de karşılanması gerekiyor.

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CUMHURBAŞKANI'NA ORANI İNDİRME VE ARTIRMA YETKİSİ

Cumhurbaşkanı bu oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkili.

Tebliğe göre, dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile dinlenmesi, izlenmesine, oynanması veya elektronik cihazlara kaydedilmesi veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabi.

1 MART’TAN İTİBAREN YÜZDE 7.5

Dijital hizmet sağlayıcısının Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellef olup olmamasının, dijital hizmet vergisi mükellefiyetine etkisi bulunmuyor.

Bankacılık kanunun faaliyet konularını belirleyen 4. maddesi kapsamında banka ve finans kuruluşlarının faaliyetlerinde elde edilen hasılat, bu kuruluşların dijital ortamda sunulan; finansal araçların alım satımına aracılık işlemleri, sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri dolayısıyla elde edilen hasılat istisna kapsamında sayıldı.

Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlendi.

ABD İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Amerika Birleşik Devletleri, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeler hakkında geçen ay inceleme başlattı. İnceleme başlatılan ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, İtalya ve Brezilya da bulunuyor. Fransa ABD’nin misillemeleri sonucu Dijital Hizmet Vergisi uygulamaktan vazgeçmişti.

İnceleme ABD'nin bu ülkeler aleyhine ek gümrük vergisi başlatmasıyla sonuçlanabilir ve ülkeler arasında süregelen uluslararası ticaret gerilimlerini artırabilir.