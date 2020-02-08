Dijital kamera satışları düşmeye devam ediyor!

Cep telefonlarının fotoğraf çekme özelliklerinin yıldan yıla gelişmesiyle birlikte dijital fotoğraf makinesi satışları dip yapıyor.

Statista'nın Kamera ve Görsel Üreticileri Derneği‘nden (CIPA) derlediği rakamlara göre 2010 yılından bu yana dijital kamera satışları yüzde 87 düştü.

2010 yılında 121.5 milyon dijital kamera satılırken 2019 yılında bu rakam 15.2 milyona kadar indi.

Dijital kamera satışlarında miktar bazında en büyük düşüş 2013 yılında gerçekleşti.

2012 yılında 98.1 milyon adet lensi değiştirilebilir ve lensi gömülü dijital fotoğraf makinesi satılırken 2013 yılında bu rakam 62.8 milyona geriledi.

Yani 2013 yılında 2012 yılına göre 35.3 milyon adet daha az dijital kamera veya fotoğraf makinesi satılmış oldu.

ÇEKİM KALİTESİ 0.1 MEGA PİKSELDİ

İçinde film olmayan ilk dijital fotoğraf makinesinin tarihi 1970’li yılların ikinci yarısına kadar uzanıyor. Eastman Kodak firmasında çalışan Steve Sasson 1975 yılında içinde film olmayan dijital fotoğraf makinesinin prototipini üretti. İlk dijital fotoğraf makinesinin ağırlığı yaklaşık 4 kilogramdı. Makinenin çekim kalitesi 0.1 mega pikseldi.