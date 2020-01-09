Dijital takograf süresi uzatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2008 ve sonrası model araçlar için son tarih 10 Temmuz 2020 olarak belirlendi.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada şu bilgiler verilmişti:

“Takograf cihazı, yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde sürüş ve dinlenme süreleri ile aracın aşırı hız bilgilerini kayıt altına almak amacıyla kullanılan bir cihazdır. Bu cihazların da diğer ölçü aletleri gibi güvenilir olması, doğru ayarlı çalışması, periyodik olarak kontrol edilmesi ve kaydettiği verilere dışardan müdahale edilmemesi gerekmektedir.

2012 yılında takograf uygulamalarının amacına hizmet etmesi için çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler kapsamında dijital takografa geçişle ilgili araç model yıllarına bağlı 5 yıllık bir takvim belirlenmiş ve 2014 yılında süreç kademeli olarak başlatılmıştır. Dijital takografa geçiş için değişim sürecine mevzuatta tanınan süre 31/12/2019 tarihinde son bulmuştur.

Ancak, son kademede bulunan araç sayısının önceki yıllara göre fazla olması ve geçiş işlemlerinin son günlere bırakılması yıl sonunda yoğunluk oluşturmuştur. Bahse konu yoğunluğun taşımacılık sektöründe mağduriyet yaratmaması için dijital takografa geçiş sürecinde son tarihin 6 ay ek süreyle 10/07/2020 olarak revize edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte dijital takograf zorunluluğun amacı sürücülerin sosyal haklarının korunması, taşımacılıkta adil rekabet ortamının tesis edilmesi ve ölümlü kazaların en aza indirilerek karayolu güvenliğinin arttırılmasıdır. Dolayısıyla, taşımacılık sektörünün dijital takografa geçişte hassasiyet göstermesi ve son kez tanınan ek süre içerisinde farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri yaparak geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlaması önem arz etmektedir.” (İHA)