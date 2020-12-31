Dış ticaret açığı kasım ayında yüzde 153 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACAT YÜZDE 8,3 AZALDI, İTHALAT YÜZDE 3,5 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalarak 151 milyar 670 milyon dolar, ithalat yüzde 3,5 artarak 197 milyar 14 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Kasım ayında yüzde 1,6 artarak 15 milyar 441 milyon dolardan, 15 milyar 682 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 20,3 artarak 13 milyar 318 milyon dolardan, 16 milyar 20 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 338 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,2 artarak 31 milyar 702 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,9 oldu.

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DIŞ TİCARET AÇIĞI KASIM AYINDA YÜZDE 153,5 ARTTI

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 153,5 artarak 1 milyar 986 milyon dolardan, 5 milyar 33 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Kasım ayında yüzde 89,1 iken, 2020 Kasım ayında yüzde 76,2’ye geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE YÜZDE 82,5 ARTTI

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 82,5 artarak 24 milyar 844 milyon dolardan, 45 milyar 344 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Kasım döneminde yüzde 86,9 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 77,0’a geriledi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA

Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 515 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 94 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 953 milyon dolar ile Irak, 905 milyon dolar ile ABD, 800 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,7’sini oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 14 milyar 406 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 131 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 101 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 160 milyon dolar ile Irak ve 7 milyar 228 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,3’ünü oluşturdu.