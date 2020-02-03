Dış ticaret açığı ocakta ikiye katlandı

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Ocak 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6.1 artışla 14 milyar 765 milyon dolara, ithalat ise yüzde 18.96 artışla 19 milyar 229 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 98.53 artışla 4 milyar 464 milyon dolara sıçrarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86.1’den yüzde 76.8’e geriledi.

Ekonomideki küçülmeyle birlikte ithalattaki sert gerilemeye paralel olarak azalan dış ticaret açığı, ekonomideki kısmi toparlanmayla birlikte tekrar yükselişe geçti.

Ocakta Türkiye’nin enerji ithalatı da yüzde 6.6’lık artışla 4 milyar 131 milyon dolara yükseldi.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA RUSYA BİRİNCİ

İhracatta Almanya ocakta 1.4 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, ithalatta ilk sırayı 2 milyar dolarla Rusya aldı. İkinci sıradaki Çin’den ithalat ocakta yüzde 25.5 artışla 1.9 milyar dolar oldu.