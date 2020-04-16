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DİSK: 257 üye corona pozitif

Türkiye Devrimci İşçi Konfederasyonu(DİSK) tarafından yapılan araştırmaya göre DİSK'e bağlı sendikalara üye 257 işçinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Özellikle inşaat işçilerinin virüse rağmen sağlıksız koşullarda çalışmaya devam etmesi sıklıkla eleştiriliyordu.

Sozcu.com.tr
14:50 -
Haberler Ekonomi
DİSK: 257 üye corona pozitif

DİSK, salgının işçilerin sağlığı, işi ve geliri üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla üye sendikalar üzerinden bir çalışma başlattı. Raporda yer alan bulguların Covid-19 salgınının DİSK üyeleri üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla DİSK üyesi sendikalardan derlenen bilgilere dayandığı bildirildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan corona virüsü raporunun bulguları şöyle:

257 İŞÇİ POZİTİF, 4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

DİSK, üye işçilerin en az 257’sinin test sonucunun pozitif olduğunu, karantinada 407 üye işçi olduğunu açıkladı. Covid-19 sebebiyle 4 üyenin hayatını kaybettiği bildirildi.

DİSK üyesi sendikalarda üretime ara verilen/durdurulan işyeri sayısı 47 oldu, en az 11 bin üye üretim kararlarından etkilendi.

Üye sendikalardan alınan bilgilere göre DİSK üyesi sendikaların örgütlü olduğu 9 iş yerinde çalışmaktan kaçınma hakkı kullanıldı. Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan üye sayısı en az 1005 oldu.

Covid-19 sebebiyle 108 işyeri kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Başvuru kapsamdaki işçi sayısı 27 bini aştı

Covid-19 nedeniyle 38 işyerinde işçiler ücretli izin kullandı.

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Son güncelleme: 14:55 16.04.2020
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