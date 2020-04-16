DİSK: 257 üye corona pozitif

DİSK, salgının işçilerin sağlığı, işi ve geliri üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla üye sendikalar üzerinden bir çalışma başlattı. Raporda yer alan bulguların Covid-19 salgınının DİSK üyeleri üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla DİSK üyesi sendikalardan derlenen bilgilere dayandığı bildirildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan corona virüsü raporunun bulguları şöyle:

257 İŞÇİ POZİTİF, 4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

DİSK, üye işçilerin en az 257’sinin test sonucunun pozitif olduğunu, karantinada 407 üye işçi olduğunu açıkladı. Covid-19 sebebiyle 4 üyenin hayatını kaybettiği bildirildi.

DİSK üyesi sendikalarda üretime ara verilen/durdurulan işyeri sayısı 47 oldu, en az 11 bin üye üretim kararlarından etkilendi.

Üye sendikalardan alınan bilgilere göre DİSK üyesi sendikaların örgütlü olduğu 9 iş yerinde çalışmaktan kaçınma hakkı kullanıldı. Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan üye sayısı en az 1005 oldu.

Covid-19 sebebiyle 108 işyeri kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Başvuru kapsamdaki işçi sayısı 27 bini aştı

Covid-19 nedeniyle 38 işyerinde işçiler ücretli izin kullandı.