Disney 100 bini aşkın işçiyi geçici olarak işten çıkardı

ABD merkezli eğlence şirketi Walt Disney, bu haftadan itibaren 100 binden fazla işçiye maaş ödemelerini durduracak. Bu rakam, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yarısına denk geliyor.

Financial Times’ın haberine göre, dünyanın en büyük eğlence şirketi olan Disney, corona virüsü salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sorunları aşmak için maliyetleri kısmaya karar verdiği belirtildi.

AYDA 500 MİLYON DOLAR TASARRUF

Karantina önlemleri kapsamında ABD ve Avrupa’da yaklaşık 5 haftadır kapalı olan tema park ve otellerindeki 100 bin işçiye ücret ödemeyi durduracak olan şirket, diğer önlemlerle birlikte ayda 500 milyon dolar tasarruf etmeyi planlıyor.

FT, NBCUniversal ve Warner Media gibi diğer tema park sahiplerinden farklı olarak işçilere ücret ödememe kararının şirketin itibarına ciddi zarar verebileceğine işaret etti. ,

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İŞSİZLİK MAAŞINA BAŞVURACAKLAR

Ücretleri dondurulan Disney çalışanlardan maddi destek için devlete başvurmalarını istedi.

Şirketin, üst yönetim için bonus ödemelerinden ve 1,5 milyar dolarlık kâr dağıtımından vazgeçmemesi ise dikkat çekiyor.

BTIG’den analist Rich Greenfield, Disney’in geçen ay yeni krediler aldığını ve şirketin 20 milyar dolarlık nakde sahip olduğunu belirterek, “Bu şirketin işçi çıkarmadan devam etmesini finanse edebilirdi” dedi.

Disney, geçen yıl tema parklarından 7 milyar dolarlık gelir elde etmişti. Bu rakam, şirketin tüm faaliyet kârının yaklaşık yarısına denk geliyor.

70 binden fazla Disney çalışanına ev sahipliği yapan Orlando’da işsizlik maaşı haftalık 275 dolar seviyesinde. Bu rakam, ABD’deki en düşük işsizlik maaşı düzeylerinden biri.

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FRANSA’DA DURUM ABD’YE GÖRE DAHA İYİ

Paris’teki Disneyland’da çalışan 17 binden fazla işçinin büyük bölümünün de ücretsiz izne çıkarılacağı ancak Fransa’da hükümetin verdiği yüzde 87’ye kadar ulaşan ücret garantisi nedeniyle ABD’ye göre durumun daha iyi olduğu belirtildi.

Paris Disneyland’da örgütlü CFDT sendikasının temsilcisi Djamila Ouaz, “Biz Fransa’dayız, yani kendimizi savunmak için sendikalarımız ve yasak haklarımız var. ABD’de yaşanan ise felaket” yorumunda bulundu.