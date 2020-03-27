Divan’ın iki oteli sağlık çalışanlarına açıldı

Türkiye’nin tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile mücadelesinde, en ön safta sağlık çalışanları yer alıyor.

Koç Holding de Divan otellerini bu zorlu dönemde sağlık çalışanlarının hizmetine sundu. Divan tarafından yapılan açıklamada, “Divan Grubu olarak bu olağanüstü zor günlerin neferi olan sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve onlara minnettarız. Ülkemize ve toplumumuza karşı duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle Divan İstanbul ve Divan İstanbul City otellerimizi sağlık çalışanlarının hizmetine sunuyoruz. ” ifadelerine yer verildi.