DMO hidroksiklorokin sülfat tablet alımı için ihale açtı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı olarak belirtilen ürünün alım miktarı 250,000 kutu olarak belirlendi.

İhaleye ilişkin tekliflerin en geç 24 Ağustos’a kadar DMO’ya teslim edilmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün açıkladığı güncel verilere göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 58 oldu. Önceki gün tespit edilen bin 303 vaka sayısına karşılık, dün bin 412 yeni vaka tespit edildi ve toplam sayı 254 bin 520’ye yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, “Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400'ü geçti” ifadesini kullandı.