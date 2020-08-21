Doç. Dr. Acar: Bulunan rezerv Türkiye’nin 7 yıllık ihtiyacını karşılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen “müjdeyi” açıkladı. Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirterek, “320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu. Hedefimiz 2023’te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır” dedi.

Peki 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılar? Sözcü'ye konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Acar, bu konuyla ilgili hesaplamalar yaptıklarını vurguladı.

“TÜRKİYE'NİN 7 YILLIK İHTİYACINI KARŞILAR”

Türkiye'de son yıllardaki doğalgaz tüketimine göre hesaplama yaptıklarını belirten Acar şöyle konuştu:

* Doğalgaz kullanımındaki artış trendine de bakarak ortalama hesaplama diyor ki bu miktar Türkiye'nin 7 yıllık ihtiyacını karşılar. Eğer doğalgaz kullanımı aynı seyirde artmaya devam ederse ve buradaki doğalgaz 2023'te kullanıma açılırsa, 2023-2030 yılları arasında Türkiye'nin potansiyel olarak hiç doğalgaz ithal etmemesi gerekiyor.

“DOĞALGAZDA YÜZDE 99 DIŞA BAĞIMLIYIZ”

2018 yılı verilerine göre Türkiye'nin doğalgazda yüzde 99 dışa bağımlı olduğunu dile getiren Acar, “Bu demek ki Türkiye'de kullanılan doğalgazın neredeyse tamamı dışarıdan geliyor. Sadece 7 yıl boyunca bile dışarıdan doğalgaz almazsak bunun ülkemize inanılmaz bir getirisi olur” diye konuştu.

“TÜRKİYE'NİN 200 YILLIK İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, “Aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin muhtemel olduğu görülüyor. Çok daha zengin kaynağın bir parçasıdır” sözlerini de değerlendiren Acar, bazı kaynaklara baktıklarında Karadeniz'deki derin yataklarda 71,8 trilyon metreküp doğalgaz olabileceğine dikkat çekildiğini kaydetti.

Acar, “Ancak yapılan araştırmalarda çıkartılabilecek miktarın 13,6 trilyon metreküp olduğu belirtiliyor. Yani bu kadarı kullanılabilir. Bunun hepsi, yani 13,6 trilyon metreküpün tamamı bulunduğunda, Türkiye 200 yıldan fazla bir süre kendi doğalgazını karşılayabilir” ifadelerinde bulundu.