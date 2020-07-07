Doğan Holding Sesa Ambalaj’ı satın alıyor

Doğan Holding’e bağlı Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., İzmir’de esnek ambalaj üretimi ve satışı ile iştigal eden Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin yüzde 70’lik hissesini satın alma kararı aldı.

Doğan Holding’den KAP’a yaptığı açıklamada, satın alma fiyatının 57 milyon 803 bin 431 Euro (448 milyon TL) olduğu belirtildi.

2018 yılında medya sektöründen çıkan Doğan Holding, D Yatırım Bankası A.Ş. adıyla bir banka kurmak için Mart 2020’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan onay almıştı.