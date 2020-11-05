Dolar ABD seçimlerini bekliyor! İşte son durum ve teknik analizler

Dolar/TL küresel piyasalarda olduğu gibi ABD’de ilk anda sonuçları net olarak kestirilemeyen seçimlere yönelik fiyatlamalarla her iki yönlü sert dalgalanma ardından tarihi zirvelerinin altında güne başladı.

Piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) devam eden sıkılaştırma adımları ve 19 Kasım’da gerçekleştireceği bir sonraki faiz kararı bekleniyor.

Dolar/TL dün 8.4250-8.52 bandında her iki yönlü sert dalgalandı. Kurda hem aşağı yönde hem yukarı yönde görülen en üst seviyeler gün içinde bir kaç kez görüldü. Küresel piyasalarda da benzer süreçler yaşandı.

TCMB’nin politika faizi dahil yeni sıkılaştırma adımlarının belki de 19 Kasım’ı beklemeden atılabileceği beklentisi bu hafta TL’deki kazançlarda etkili olurken dün piyasalarda esas değişimi getiren ise ABD seçimleri oldu.

ABD’de Demokratların başkan adayı Joe Biden, Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde galibiyetleri takiben seçimi kazanacağı tahmininde bulundu. Rakibi ABD Başkanı Donald Trump ise kazanma ihtimalini azalmasının ardından seçim sonuçları hakkında bir dizi dava açtı ve oyların yeniden sayılmasını istedi.

Biden gece saatlerinde yaptığı açıklamada, “Başkanlığı almak için gereken 270 delege sayısına ulaşmak için yeterli eyaleti kazandığımız açık… Ancak burada kazandığımızı ilan etmiyorum, oy sayımı tamamlandığında kazananın bizler olacağını ifade ediyorum” dedi.

Öte yandan küresel piyasalar Donald Trump’ın seçim sonuçlarını mahkemeye taşıyacağı ve bazı eyaletlerde de oyların yeniden sayımını talep ederek günler hatta haftalar sürecek bir seçim tartışması başlatmasına hazırlanıyor.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, milletvekillerine yaptığı bir sunumda döviz kurunda beklentinin çok üstünde bir dalgalanma yaşanmadığını, dolara müdahalenin de henüz düşünülmediğini söylediği iddia edildi.

Ekonomi yönetimi bir süredir rekabetçi TL söylemini benimsemiş durumda. Ancak bu süreç yabancı yatırımcıların portföylerinde sert azalışları da beraberinde getirdi. Yıllarca TL cinsi iç borçlanma piyasasında %20-25 ağırlığa sahip yabancılar bugünlerde bu oranı %3’lere kadar düşürmüş durumda. Aynı şekilde bu politikalar kamunun 2019’dan beri 130 milyar dolara yaklaşan döviz arzı nedeniyle gerileyen rezervlere yönelik soru işaretlerini de artırıyor.

MERKEZ SIKILAŞTIRMA ADIMLARINA DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası %11.75 seviyesindeki BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik fonlamayı Cuma günü sıfıra indirdi. Banka %11.75 seviyesindeki diğer fonlamaları yapmayacağını da açıkladı.

TCMB fonlama maliyetini artıran sıkılaştırma adımlarına döviz ve altın karşılığı TL verdiği swap piyasasındaki TL faizini 150 baz puan artırarak %11.75’ten %13.25’e yükselterek devam etti. Swap TCMB’nin piyasayı mevcut fonlama kompozisyonda repodan daha belirgin bir ağırlığa sahip.

Bu adımlarla birlikte TCMB’nin repo ile fonlama kompozisyonunda %14.75 seviyesindeki GLP ve benzer oranlarda oluşan geleneksel yöntemli reponun ağırlığı artıyor. GLP oranından kullanım dün 47 milyar TL’ye gelerek TCMB’nin repo ile sağladığı yaklaşık 210 milyar TL’lik fonlamanın yaklaşık dörtte birini oluşturdu.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 5 baz puan artışla %13.99 seviyesine yükseldi. Temmuz ortasından beri 650 baz puan civarında sıkılaştırmaya gidildi ve fonlama maliyeti Aralık 2019’dan beri en yüksek orana çıktı.

PİYASALAR DAHA NET ADIMLAR GÖRMEK İSTİYOR

TL faizlerinin gecelik vadede TCMB’nin faiz koridorunun en üst seviyesi olan %14.75’e yükselmesinin yerli ve yabancı yatırımcıların pozisyonlarında nasıl bir

değişim getireceği piyasada takip ediliyor. Bankacılar ilgili adımların TL’de daha fazla değer kayıplarının önüne geçtiği konusunda hemfikirler. Ancak piyasalar TCMB’den daha net adımlar görmek de istiyor.

TCMB’nin bir sonraki PPK toplantısı 19 Kasım’da yani yaklaşık 2 hafta sonra. TCMB’nin enflasyon raporu söylemleri sonrası bankanın bu tarihte politika faizi dahil yeni bir sıkılaştırma adımına yönelmesi bekleniyor. Bazı beklentiler ise küresel satış dalgası, ABD seçimleri ya da jeopolitik tansiyonun piyasa yansıması kötüleşmesi halinde bu tarihten erken de adım atmak zorunda kalabileceği yönünde kalmaya devam ediyor. Bu hafta bu beklenti TL’de sert kazançlara neden oldu.

BORSA

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde global piyasalarda toparlanma devam ettiği belirtilerek, “İçeride de endeksin 1162 seviyesi üzerinde kalması ile beraber yükselişin süreceğini ve ilk planda 1182 seviyesini hedefleyeceğini düşünüyoruz.” denildi.

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan notta, “Haftanın dördüncü işlem gününde ABD’de başkanlık seçimi sonuçları ve korona virüs haberleri başta olmak üzere piyasaları etkileyebilecek haber akışlarını ve bu haberlerin fiyatlamalar üzerindeki etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz. Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde de bu yükseliş seyrini sürdüren endeks günü artıda noktaladı. Endekste yükselişin halinde 1.174 ve 1.180 direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç seviyelerinden gelebilecek olası satışlarla geri çekilme görmemiz durumunda ise 1.160 ve 1.152 destek seviyelerini takip edeceğiz. Destekler: 1.160 / 1.152 / 1.145, dirençler: 1.174 / 1.180 / 1.190” ifadeleri kullanıldı.

ALTIN

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde ABD başkanlık seçimleri kaynaklı oynaklık oluşan altında kapanışın 1903 dolar seviyesinden olduğu belirtildi.

Altında bugün de ABD seçim sonuçlarına dair gelişmeler ile dalgalı hareketler beklendiği ifade edilirken, “Keza, FED/FOMC kararları gibi ekonomik unsurlar ve diğer küresel gelişmelerin de izleneceği günde, yukarı yönlü hareketler görmemiz halinde 1912, 1918, 1925 ve 1932 direnç seviyeleri bir kez daha takip edilebilir. Öte yandan, emtiada görülebilecek satıcılı hareketlerde ise 1902, 1898, 1888, 1877, 1869, 1864, 1860 ve 1855 dolar destek seviyelerini sırasıyla izleyemeye alabiliriz. ” denildi.

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde şöyle denildi:

“Son gelen haber akışlarına göre, ABD seçiminde Biden’ın önde olduğu, Senato tarafında Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde de

Demokratların sandalye sayısının fazla olduğu görülüyor. Olası bir Biden kazanmasında, seçim sonrasında büyük bir teşvik paketi açıklanmayabilir ihtimali konuşuluyor. Bunun nedeni, Senato kısmında Cumhuriyetçilerin olması. Şimdilik bu bir ihtimal olarak görülüyor ancak altın üzerinde bir baskı yarattığı için altın yatay seyrediyor. Altın için seçimin kesin sonucu ve sonrasındaki beklentiler önemli olacaktır. Bugün için İngiltere ve ABD Merkez Bankalarının faiz kararları açıklanacak. Merkez Bankalarından gelecek açıklamalar takip edilmeli. Ons altın için 1910 – 1914 – 1920 dolar dirençler, 1901- 1896 – 1890 dolar destekler olarak izleniyor.”

DOLAR

Işık Menkul tarafından hazırlanan bültende şu ifadelere yer verildi:

Kurda, dün sabah saatlerinde 8.51 seviyesinin üzerine çıkılırken akabinde ABD Başkanlık seçimlerinde Trump’ın delege sayılarının yükseldiğinin görülmesi sonrasında bir ara 8.38 seviyesine doğru geri çekilme oluştu. Gün içerisinde gelen haber akışları ile dalgalanan kur, günü de 8.42’ye yakın kapattı. ABD seçim sonuçlarının bugün de takip edileceği kurda, yine FED/FOMC kararları gibi önemli küresel gelişmeler de önemli olacak. Ayrıca, iç taraftaki gelişmelerle de kurdaki fiyatlamaların şekil bulmasını beklemekteyiz.

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi:

Dolar kurunda geri çekilmelerin sınırlı kaldığını görüyoruz, kur için 8,39 ara destek olarak geçerliliğini korumakta, yukarıda ise tarihi zirve 8,54 direnç konumunda