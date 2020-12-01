Dolarda sakin seyir sürüyor! Piyasalarda son durum…

Piyasalarda TCMB’nin politika faizi artışı ardından ekonomi ve hukuk politikalarda reform süreci izleniyor. Corona virüsü salgınında dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan hızlanmanın ardından dün açıklanan yeni önlemlerin ekonomiye etkisi de takip ediliyor

Corona virüsü salgınında vaka ve günlük ölüm sayılarının nisan ayındaki zirveyi aşarak rekor kırmasının ardından hafta içi de sokağa çıkma yasağı başlatıldı, hafta sonu yasağın kapsamı genişletildi.

Piyasalarda dün açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verileri piyasa beklentilerinin de üzerinde yüzde 6.7 büyümeye işaret ederken 2020’nin tamamı için pozitif büyümeye ilişkin beklentiler de kuvvetlendi.

Küresel piyasalarda Şükran Günü nedeniyle geçen haftanın son iki işlem gününde birçok piyasanın tamamen ya da kısmen tatil olması nedeniyle hacimler düşük kaldı. Bankacılar yılın geri kalanında yabancıların hacimlerinin yavaş yavaş daha da azalacağı ve yeni pozisyon alma isteğinin 2021 yılına kalacağını belirtiyorlar.

YABANCILARIN TL’YE, LOKALLERİN DOLARA YÖNELİMİ SÜRÜYOR

Yabancı yatırımcıların yıllar içinde oldukça azalttıkları Türkiye pozisyonlarını Berat Albayrak’ın istifası ile birlikte Kasım ayı başından beri artırmaya başlamasına karşın lokallerin benzer bir adım izlememesi TL’deki değer kazançlarını sınırlayan en önemli etken olarak ön plana çıkıyor.

Lokal yatırımcılar Albayrak’ın istifasının ardından döviz ve altın varlıklarını iki haftada 4 milyar dolar artırarak 228.2 milyar dolarla yeni tarihi zirveye çıkardılar. Yılbaşından beri artış 35 milyar dolara ulaştı. İlgili iki haftada döviz ve altın mevdutlarında yaşanan 4 milyar dolarlık artışın 2.1 milyar doları altın cinsi oldu.

Yabancılar ise aynı iki haftada 1.5 milyar doları portföy yatırımı olmak üzere bankacıların hesaplamalarına göre 6-6.5 milyar dolar civarında Türkiye varlıklarını artırdılar. Yabancı portföy işlemleri, son iki haftadaki girişlerle yılbaşından beri çıkış 13.5 milyar dolardan 12.2 milyar dolara geriledi.

Bankacılar ayrıca 2014’ten beri döviz ihtiyaçlarını TCMB ve Hazine’den sağlayan enerji ithalatçı kurumların döviz ihtiyaçları için piyasaya fiyat sormaya başladığını da belirttiler.

İç piyasada ABD ile seçim sonrası ilişkiler ve AB ile artan gerilimin nasıl şekilleneceği de takip ediliyor. Kısa sürede Türkiye’ye yönelik bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı piyasada izleniyor.

NORMALLEŞME ADIMLARI DEVAM EDİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dün bankaların yurt dışı yerleşik finans kuruluşlarıyla yaptıkları bazı TL işlemlerin özkaynaklara oranında sınırı %0.5’ten %2.5’e yükseltti.

TCMB’nin zorunlu karşılıklarının kredi büyümesine göre farklılaşma ve bankaları kredi vermeye, devlet tahvili portföyünü artırmaya zorlayan aktif rasyosu düzenlemesi de kaldırıldı.

Bankacılar ekonomi yönetiminin neredeyse her gün piyasa karşıtı atılan geçmiş adımları kaldırdığına dikkat çekiyor.

Dün Hazine’nin açıkladığı 3 aylık borçlanma programında da yaklaşık 2 yıldır yapılmadıktan sonra Kasım’da ilk kez yapılan 10 yıllık gösterge tahvil ihraçlarının önümüzdeki 3 ayda da devam edeceğini gösterdi.

BDDK kısa süre önce swap limitlerini gevşetse de hala sınırlamaların önemli bir bölümü sürüyor. Bu nedenle Londra swap piyasalarında TL faizi %10.8 civarında seyrediyor.

Dolayısıyla Londra’da TL işlemi yapmak isteyen yatırımcı için TL faizi %15’e henüz ulaşabilmiş değil. Bankacılar bu gibi adımlarda bir geri çekilmenin TL’ye pozitif yansıyacağını düşünüyor. Ancak ilgili adımların TCMB rezervini düşürebilecek olması sebebiyle adımların aktif rasyosunun kaldırılması kadar hızlı atılması beklenmiyor. Daha çok kademeli değişimler bekleniyor.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde satış baskısının günün tamamında hissedildiği belirtilirken, kapanışın da gün içi en düşükten gerçekleştiği belirtilerek, “Bugün dünkü gün içi düşük kapanış sonrasında tepki alımı ile açılmasını bekliyoruz.

1289.5 üzerinde dengelenme 1300 direncine kadar bir tepki üretmemizi sağlar. 1300 üzerine çıkarsak tepki alımları güçlenir. 1289.5 üzerinde yarın günlük kapanış gerçekleşmez yada dünden kalan satış baskısı devam ederse 1252 seviyesine geri çekilme görebiliriz” denildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan bültende şu ifadelere yer verildi:

Türkiye İstatistik Kurumu üçüncü çeyrekte Türkiye'nin büyüme verisini açıkladı. Açıklanan veriye göre Türkiye yılın üçüncü çeyreğinde %6.7 büyüme kaydederek beklentilerin üzerinde bir oran gerçekleştirdi.

Bu oran ile birlikte Türkiye G20 ülkelerin arasında üçüncü çeyrekte en hızlı büyüyen ülke olarak kayıtlara geçti. Bu büyümede yatırımlar kalemindeki artış göze çarparken, ihracat kanadı ise negatif katkı sağladı.

Beklentilerden iyi gelen veri ardından dolar/TL paritesinde geri çekilmeler gerçekleşti. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönem vurgusu ve ekonomi gündemindeki yoğun hareketlilik geçtiğimiz haftalarda paritede aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirmişti.

TCMB ve BDDK'da attıkları adımlar ile piyasalar kanadında iyimserliği bir miktar daha artırmıştı. Dolar/TL paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 7.95290 –8.05090 – 8.18740 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Aşağı yönlü gevşemelerde ise 7.75415 – 7.60990 – 7.50840 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

ALTIN

Ikon Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde şu ifadelere yer verildi:

Ons altında 205 tarihi zirveden gelen kademeli düşüş geçtiğimiz haftadan bu yana hız kazandı ve 1451-2075 yükselen hareketin %50.0 fibonacci düzeltme bölgesine dayandı.

1764 seviyesine denk gelen bu önemli destek bölgesinin kırılması ve altında kalıcılık yakalanması halinde ons altında %61,8 fibonacci düzeltme bölgesi olan 1685 bandı gündeme gelebilir.

Diğer yandan RSI(14) göstergesinin 30 aşırı satım bölgesine yaklaştığı değerli madende olası yaşanabilecek tepki alımlarında ise 1789 ve 1800 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak izlenebilir.