Dolar, euro, altında son durum ve teknik analizler…

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü sonuçlarını açıklayacağı faiz kararının piyasada yeni bir iyimserlik getirebileceği ve Türkiye'den aralıksız çıkış yapan yabancı yatırımcıların pozisyonlarını yeniden gözden geçirebileceği beklentileriyle geriledi.

Yakından izlenen gelişmeler ise ABD seçimleri, Brexit müzakereleri, corona virüsünde küresel artış trendi, AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreçten oluşuyor.

Küresel piyasalarda Asya borsaları yatırımcıların ABD’de 3 Kasım’da yapılacak seçimler öncesi portföylerindeki riskli varlıkları azaltmasına paralel geriledi. ABD’de corona virüsü yardım paketini müzakerelerinde vaktinde sonuç alınamayacağı endişesi ve Avrupa’da corona virüsü vakalarının rekor seviyeye çıkması da yatırımcıların riskli varlıklardan uzak durmasına yol açtı.

BEKLENTİLER FAİZ ARTIŞI YÖNÜNDE

Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin %10.25’ten %12’ye artıracağı yönünde. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.

TCMB eylül ayındaki toplantıda dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 200 baz puan artırarak %10.25’e yükseltmişti. Piyasalar eylülde TCMB’nin faiz artışına ihtiyaç duyduğunu ancak bunu siyasi çekincelerle yapmamayı tercih edeceğini düşünüyordu.



Siyasetin politika faizi artışlarına sıcak bakmaması ve geçmişte faiz nedeniyle TCMB’de başkan değişikliği yaşanmış olması nedeniyle, bankanın daha fazla sıkılaştırma için politika faizini kullanması beklenmiyordu. TCMB kararı ana beklenti olmadığından eylülde sürpriz etkisi yaratmıştı.

PİYASALARI BASKILAYAN UNSURLAR Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, 'Piyasalarda TCMB'nin piyasaya uygun adımları atmaya devam edeceği böylece Türkiye'den son iki yılda aralıksız çıkış yapan yabancı yatırımcı açısından bir giriş fırsatı oluşabileceği beklentisi hakim. Bu beklentinin performansı geride kalan bankacılık hisselerinde, tahvil piyasasında ve sınırlı olarak kurda iyimserlik getirdiğini düşünüyoruz' dedi ve ekledi: 'GLP'nin de dün itibarıyla kullanılmış olması faiz artışı beklentilerini destekleyen bir unsur. ABD seçimleri ve corona virüsünün yeniden yayılım gösterdiğine ilişkin endişeler gelişmekte olan piyasaları baskılayan unsurlar. Türkiye'ye özgü baskıları ise jeopolitik endişeler olarak sıralayabiliriz' dedi.

FONLAMA MALİYETİ YÜKSELDİ

TCMB PPK haftasında sıkılaştırma adımlarına devam etti. Bankanın piyasaya uyguladığı fonlamanın son maliyetini gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün %12.47’ye yükseldi. Fonlama maliyeti temmuz ortasında %7.4’ün altına kadar inmişti. Bu da 500 baz puan sıkılaştırma uygulandığı anlamına geliyor. Fonlama maliyeti geçen hafta ilk kez mevcut enflasyonun üzerine çıktı.

TCMB’nin politika faizi %10.25, faiz koridorunun üst bandı %11.75, geç likidite penceresi faiz oranı ise %13.25 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon ise Eylül’de %11.75 seviyesindeydi. TCMB’nin fonlama kompozisyonunun en üst sınırı şimdilik %13.25 ile geç likidite penceresi tarafından belirleniyor.

“Cezalandırma faizi” olarak bilinen ve geçmişte günlük işlemlerde kullanmasının eleştirildiği %13.25’lik GLP repo ve depo bankanın fonlama kompozisyonunda ana fonlama unsuru olarak yer almıyor. Ancak geleneksel ihalelerle GLP kullanılmadan gecelik faizler GLP seviyesine yaklaşmaya başladı.

YABANCILARIN TÜRKİYE PORTFÖYÜNDE ARTIŞ YOK

Piyasa faizlerindeki yükseliş ise henüz mevduat sahiplerinin döviz veya TL tutma tercihlerine yansımadı. Lokaller temmuz ortasından itibaren üç haftada döviz altın mevduatlarını 15 milyar dolardan fazla artırdıktan sonra güçlü bir harekette bulunmadılar. Yabancı yatırımcının Türkiye portföyünde ise artış trendi görülmüş değil.

Yurt dışı yatırımcıların Hazine tahvili portföyünde TCMB’nin geçen ayki faiz kararının ardından görülen 479 milyon dolar artış tersine döndü. Verilere göre yurt dışı yerleşiklerin portföyü geçen hafta 350 milyon dolar azaldı.

Yabancı yatırımcıların hisse ve DİBS piyasasındaki portföyü bu yıl 13.5 milyar dolar azaldı. Yabancıların bir ara %20-25 seviyesindeki bulunan DİBS payları %3’lere doğru geriledi. Bankacılar TCMB'nin bu haftaki kararı ve benzer şekilde ekonomi yönetiminden normalleşme olarak bilinen adımlara devamı ile yabancıların belirgin bir geri dönüşü olup olmayacağını izliyorlar.

Sokakta herkes “Dolar, borsa, altın ne olur?” diye birbirine soruyor. İşte finansal kuruluşlardan uzman kişilerin hazırladığı teknik analiz notları:

ALTIN

Ikon Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde hafta başından bu yana dolar endeksinde görülen düşüşe rağmen ons altının genel olarak sakin ve kararsız seyrettiği hatırlatılarak, “İki trend çizgisi arasında salınım gösteren ons altın dün yanaştığı 1918 ve siyah alçalan trend çizgisini yukarı kırması halinde 1933 ve 1.1945 teknik seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağıda ise 1894 bandı ve onun hemen altında mavi yükselen trend çizgisi ilk destek bölgeleri olarak takip etmeye devam ediyoruz.” denildi.

Destekler: 1894-1872-1848

Dirençler: 1918-1933-1945

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde ise dünkü işlem gününde, temel taraftaki gelişmeler ile 1914-1894 seviyesi arasında 20 dolarlık aralıkta hareket eden altında, yeni işlem gününde ise şu an için 1918 seviyesi civarında pozitif hareket görüldüğü belirtilerek şöyle denildi:

Yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 1925 ve 1932 direnç seviyeleri ilk etapta takip edilecek olup, 1932 ‘nin kalıcılıkla geçilmesi durumunda alıcılı işlemler ivme kazanabilir. Öte yandan, Değerli Metal’de yeniden oluşabilecek geri çekilmelerde ise 1912, 1906, 1898, 1888 ve 1881 destek seviyelerini tekrardan izleyemeye alabiliriz. ”

DOLAR

QNB Finansinvest tarafından paylaşılan notta dolar kurunda geri çekilmenin hız kestiğini ve 7,85-7,87 bandının destek olarak görüldüğü belirtildi. Direnç konumunda ise 7.96 zirvesi izlenecek.



Ikon Menkul tarafından hazırlanan notta düşüş eğilimini haftanın ikinci işlem gününde koruyan dolar/TL paritesinin gün içerisinde 7.85 bölgesine gerilediği belirtildi. Teknik açıdan bakıldığında 7.8500 destek bölgesine yaklaşan paritenin bu bölgeyi aşağı kırması halinde 7.8350 ve mavi yükselen kanalın alt bandı sonraki destek bölgeleri olarak ön plana çıktığı söylenen notta, “Yükselen kanalın aşağı kırılması durumunda TL lehine işlemler hız kazanabilir. Diğer yandan olası yaşanabilecek yukarı yönlü hareketlerde ise 7.8720 ve 7.9100 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak izlenebilir.” denildi.

BORSA

Ak Yatırım araştırma bölümü tarafından hazırlanan borsa notunda ise BIST’te yukarı yönlü eğilimin korunduğu belirtildi.

BIST100 dün açılıştan itibaren sınırlı hareketle hafif yukarı yönlü görüntü sergilediği söylenen notta, “Kapanış 1210.41 seviyesinde gerçekleşti. BIST'te olumlu teknik görünüm korunuyor. Kapanış, son yorumumuzda da yakın direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 1210 seviyesinde. Bu seviyenin aşılmasıyla birlikte endekste 1222/45 bölgesinin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. BIST'te kısa periyotta 1192/85 bandını yakın destek, 1173 seviyesi altını ise zayıflama bölgesi olarak değerlendiriyoruz. Bu bant üzerindeki hareketin korunmasına bağlı olarak yukarı yönlü beklentinin gücünü koruması beklenebilir. BIST100'de 1205-1192-1185 destek, 1210-1222/35-1244 direnç olarak belirtilebilir.” denildi.

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde, “Dünkü notumuzda “Hafif satıcılı bir başlangıç ile 1995-1990 aralığına geri çekilme yaşayabiliriz. Bu desteklerimizden dengelenme sağlamamız durumunda 1205 ve 2018 yılındaki zirve seviyesi 1214 dirençlerini takip edebiliriz.” demiştik. Dün en düşük 1200 görmek üzere 1213.65 seviyesini gördü. Bugünkü beklentimiz 1206.7 desteği üzerinde hafif alıcılı açılıp 1220.9 seviyesini test etmesidir. 1206.7 desteği gün içi pozisyonlar için stop seviyesidir. 1206.7 kırılması durumunda gün içi 1186 seviyesine geri çekilme yaşanabilir.” ifadelerine yer verildi.