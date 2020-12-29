Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

TL’nin Londra swap piyasasında gecelik faizi dün ve bugün yabancı yatırımcı için cazip olarak kabul edilmeyen -%3.5 seviyesine kadar gerilerken, yabancıların TL’de kalmasının cazip gelebilmesi ve TL’nin gerçek faizinin oluşabilmesi için swap sınırlamalarının bir kez daha gevşetilmesi bekleniyor.

Yabancıların yeni pozisyon alma istekliliği aralık ayının son günlerinde her yıl olduğu gibi azalırken önümüzdeki yılın ilk günlerine ilişkin beklentiler ise TCMB’nin gerçekleştirdiği faiz artışları ve tamamlayıcı kararlarla iyimser kalmaya devam ediyor.

TCMB’NİN KREDİBİLİTESİ ARTTI

Politika faizinde geçen hafta beklentilerin üzerinde artış yapan Merkez Bankası (TCMB) para politikasını kullanma kabiliyeti nedeniyle sorgulanan kredibilitesini artırırken TL’ye yönelik beklentilerde de genellikle iyimserlik hakim durumda.

TCMB politika faizini 200 baz puan artışla beklentilerin üzerine çekip yüzde 17’ye yükseltirken para politikasında sıkı duruşun, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekti.

Bankacılar BDDK’nın taksit sınırlamaları gibi para politikasında sıkılaştırmayı tamamlayıcı adımlarının faiz artışının etkinliğini artıracağına dikkat çekti. Benzer şekilde sigara vergi indirimleri de enflasyona yaklaşık 50 baz puan destek olacak. Bazı bankacılar TCMB’nin politika faizinin 2021 için tepe noktasına ulaşmış olduğunu düşünüyorlar.

Öte yandan enflasyon için olumsuz görülen bir gelişme ise asgari ücrette gerçekleştirilen yaklaşık yüzde 21.6 artış oldu. Bankacılar TCMB’nin eski çalışmalarına dikkat çekerek enflasyonun 10 puan üzerindeki artışın 2021 yılında enflasyona 120-150 baz puan yükseliş olarak yansıyabileceğini hesaplıyorlar.

Küresel piyasalarda dolar ABD Temsilciler Meclisi’nin Covid-19 paketinde kişi başı nakit yardımları artırma teklifinin kabul edilmesinin ardından güvenli limanlara olan talebin zayıflaması sonucunda iki buçuk yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor. ABD Temsilciler Meclisi Amerikalılara yönelik kişi başı maddi yardımın 600’den 2.000 dolara çıkarılmasını onayladı ve oylaması için Senato’ya gönderdi.

BDDK’DAN SWAP SINIRLARININ GEVŞETİLMESİ BEKLENTİSİ

Bankacılar swap piyasasında gecelik faizdeki dün belirginleşen düşüşün TL’ye yönelik artan yabancı ilgisinden kaynaklandığını ve TL’nin gerçek faizi yansıtması için BDDK’nın, yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir kez daha gevşetmesinin bekliyorlar.

Londra’da gecelik vadede TL swap faizi geçen hafta tek haneye indikten sonra dün -%3.5’e kadar geriledi.

BDDK, 2018 yılındaki kur krizinden sonra TL’nin değer kaybını önlemek için yabancı para-TL takas işlemlerin hacmini sınırlamaya başladı. Yaklaşık iki yıl içinde Türk bankaların yabancılarla yaptıkları para swap işlemlerinin sınırı BDDK tarafından özkaynakların neredeyse %1’ine düşürülmüştü.

Söz konusu dönemde TL swap getirileri gecelik vadede %1,000 seviyesini aşmıştı.

BDDK son olarak 11 Kasım’da bankaların pozisyon tutarının özkaynaklarına olan oranı vadesine 7 gün kalan işlemler için %2’den %5’e, vadesine 30 gün kalan işlemler için %5’ten %10’a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için %20’den %30’a yükseltti.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan gerilerdiği 315/325 seviyesindeki seyrini sürdürüyor.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde dün yine kanal direnci olan 1440 seviyelerini zorladığı, gün içerisinde zayıflığın satış üretse de 1443'den yükselen kanal direncine yakın kapanış olduğu belirtilerek, “Kanal direncini testler zayıflıklar göstermeye başladı ama 1425 desteğinden uzaklaşmak geri çekilmelerde 1425 desteğini güçlendirdi. Bugün yükseliş ile açıp, 1440 seviyelerinde zorlanan bir seyir bekliyoruz. 1425-1443 arası ise beklediğimiz günlük aralıktır.” ifadeleri kullanıldı.

DOLAR

Işık Menkul tarafından hazırlanan analizde yeni haftaya da TL lehine işlemler ile başlayan kurun, gün içerisinde 7.4060 seviyesi test ettiği belirtilerek, “4 Eylül’den bu yana en düşük seviyelerin görülmesi sonrasında günün kapanışı ise 7.4250 civarından oldu.

Yeni güne kısmen dolar lehine işlemler ile başlayan kurda, şu an için 7.4470 civarında fiyatlama görülmekte. Günün devamında da bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 7.4650, 7.5060, 7.5275 ve 7.5450 direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir.

Yeniden görülebilecek TL lehine işlemlerde ise 7.4150, 7.3925, 7.3750, 7.3500 ve 7.3250 destek noktaları da izlemeye alınabilir.” denildi.

ALTIN

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Dolar endeksinin geri çekilmesiyle güçlenen altın, 1873 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam ettiği sürece yükseliş ivme kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1904 olacaktır.

Aksi halde, bu seviyenin altına geri çekilmesi durumunda 1854 desteğini izliyor olacağız.

Destek: 1873 – 1854 -1829

Direnç: 1904 – 1932 – 1964