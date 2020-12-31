Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Ekonomi yönetiminin son iki yılın aksine kasım ayı itibarıyla ortodoks politikalara, piyasa dostu uygulamalara yeniden yönelmesi ile TL cinsi yatırım araçları ve CDS kasım itibarıyla belirgin değer kazanımları kaydetmeye başladı.

2019 yılını 5.95 civarında tamamlayan dolar/TL kasım başında Berat Albayrak’ın sürpriz istifası öncesi 8.58’e kadar yükseldikten sonra 2020 yılını 7.40 yakınlarında tamamlamaya hazırlanıyor.

TL, dolar karşısında Kasım ayı başından düne kadar yaklaşık %15 değer kazandı. Ancak yılbaşından beri bakıldığında TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık %20 düzeyinde bulunuyor.

TL, dolar karşısında yılbaşından beri bakıldığında gelişmekte olan para birimleri arasında en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu. En yüksek kayıp yüzde 23 ile Brezilya’da, Rusya para birimi ise yüzde 16 ile üçüncü sırada yer alıyor.

BORSA YÜZDE 30 DEĞER KAZANDI

BIST 100 endeksi ise 2019 yılını 1,144 seviyesinden tamamladıktan sonra pandemi etkisiyle 819.4 puana kadar geriledi. Kasımdan sonra belirginleşen yükselişle endeks dün günü 1,480 puandan tamamladı. Bu yılbaşına göre yüzde 29.3 değer kazancına işaret ediyor.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan düşüşünü sürdürüyor.

Piyasada takip edilen bir diğer konu ise swap piyasasında negatif TL faizi. TL’nin Londra swap piyasasında gecelik faizi yabancı yatırımcı için cazip olarak kabul edilmeyen -%4.5 seviyesinde. Yabancıların swap kanalıyla TL’de kalmasının cazip gelebilmesi ve Londra piyasalarında TL’nin gerçek faizinin oluşabilmesi için swap sınırlamalarının bir kez daha gevşetilmesi bekleniyor.

Bankacılar kasım ayı başından bu hafta başına kadar yabancı yatırımcıların 4-5 milyar doları hisse ve tahvil başta olmak üzere portföy yatırımları kanalından olmak üzere 14-15 milyar dolar giriş yaptığını hesaplıyorlar.

Küresel piyasalara bakıldığında bugün hafif yükselen Asya borsaları 2020’yi rekor seviyede bitirmeye hazırlanıyor. Dolar küresel ekonomik toparlanmaya yönelik artan yatırımcı umutlarıyla başlıca para birimleri karşısında değer kaybını sürdürdü.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.1 artışla yeni zirvesini gördü. Dördüncü çeyreği yüzde 19’un üzerinde kazanımla bitirmeye hazırlanan endeks, böylece bu 2009’dan bu yana en güçlü üç aylık performansı kaydetmiş olacak. Endeks yıllık bazda ise yüzde 20 ile 2017’den bu yana en iyi yıllık performansı göstermiş olacak.

BORSA

Marbaş Menkul Değerler tarafından hazırlanan teknik analizde dün 1483.16 ile 1463.07 seviyeleri arasında dalgalanan BIST 100 endeksinin günü yüzde 1.38'lik değer kazancıyla 1479.91 puandan tamamladığı belirtilerek, “1410 zirvesi üzerinde hareketini sürdüren endekste 1480-1500 dirençler konumunda takip edilecektir. Geri çekilmelerde ise 1430-1410-1385 destekleri öne çıkacaktır. ” denildi.

DOLAR

Şeker Yatırım tarafından hazırlanan bültende şu ifadelere yer verildi:

Günü düşüşle tamamlayan dolar/TL kurunda Türk Lirası lehine işlemlerin devamı durumunda 7.30 desteği hedeflenebilir.

Bu seviye aşağısında ise 7.2653 ikinci destek noktası olarak gündeme gelebilir. Kurun 7.4250 üzerindeki fiyatlamalarında ise 7.5034 direncine doğru yükseliş kaydedilebilir.

ALTIN

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Ons altın sakin seyrediyor. Cumhuriyetçiler 600 dolarlık nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarının Senato'da oylanmasını beklendiği gibi engelledi.

Bu durum altın açısından negatif bir sonuç yaratsa da fiyatların direncini koruduğunu görüyoruz. Özellikle yeni ve daha büyük ölçekli bir paketin giderek daha fazla fiyatlanmaya başlamasının değerli metalleri desteklediğini söylemek mümkün.

Bu kapsamda 90 seviyesinin altına inen dolar endeksinin son 2,5 yılın en düşük seviyelerinde işlem görmesi de lehte bir tablo çiziyor.

Gelecek hafta Georgia'da yapılacak seçimlerden çıkacak sonucun kısa vadeli görünümde belirleyici olacağın düşünüyoruz. Öyle ki, seçimin Demokratların üstünlüğü ile sonra ermesi daha yüksek seviyelere kapı aralayabilir. “