Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL 8 seviyesinin hemen altında yatay bir seyir izlerken piyasalarda küresel gelişmeler corona virüsünde artan yayılım ve lokallerin döviz işlemleri izleniyor.

Dolar/TL 8.58 zirvesinden ekonomi yönetiminde değişimle birlikte daha ortodoks politikalara geçiş beklentileriyle gerilediği 7.5’li seviyelerde lokal döviz altın alımlarıyla kalıcı olamamış ve 8 seviyesine yükselişti. Bu yükseliş ardından ise kur 7.8 civarında genel olarak yatay bir seyir izledi.

Küresel piyasalarda Asya borsaları bazı yatırımcıların rekor seviyelere yükselişlerin ardından kar realizasyonuna gitmesiyle ilk işlemlerdeki kazanımlarını azaltsa da, ABD’nin ek ekonomik destek vereceğine ve corona virüsü aşısına yönelik umutlar piyasa genelindeki risk iştahını destekledi.

Bankacılar yılın geri kalanında yabancıların hacimlerinin yavaş yavaş azalacağı ve yeni pozisyon alma isteğinin 2021 yılına kalacağını belirtiyorlar.

NET REZERVLERİN GEÇEN HAFTA 5 MİLYAR GERİLEDİĞİ HESAPLANIYOR

Reuters’da dün yayımlanan bir haberde de dikkat çekildiği üzere bankacıların TCMB’nin analitik bilanço verilerinden yaptığı hesaplamaya göre yarın açıklanacak haftalık rezerv verilerinde 5 milyar dolar düşüş bekleniyor.

Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı da TCMB net rezervlerinin 23-27 Kasım hafta sonunda 4.5-5 milyar dolar civarında azaldığını ve net rezervlerin 18 milyar dolardan 13 milyar dolara gerilediğini hesaplıyor. Bu 2003’ten beri en düşük seviye olacak.

TCMB’nin kamu bankaları aracılığıyla yaklaşık 1.5 yıl devam ettirdiği döviz satışları son dönemde görülmüyor. Ancak banka bu döviz arzı ile rezervlerinin yaklaşık 130 milyar dolarını kaybetti. Bankacıların hesaplamalarına göre sahipliği TCMB’ye ait döviz rezervi eksi 50 milyar dolar civarında. TCMB’nin döviz rezervlerinin önemli bölümünü altın ve lokal bankalardan aldığı dövizler oluşturuyor. Bankacılar son dönemde herhangi bir rezerv satışı görmüyorlar. Aksine bu uygulamaların terse çevrilmesini bekliyorlar.

Bu kapsamda piyasada her yılın Aralık ayında açıklanan Para ve Kur Politikası metni bekleniyor. Beklenti metnin önümüzdeki hafta açıklanması yönünde.

Piyasa TCMB’nin önümüzdeki dönemde rezerv birikimi yapması gerektiği konusunda hemfikir. Geçmişte rezerv artışı ile iligli en çok kulanılan yöntemler reeskont kredisi ve döviz alım ihaleleri. Hali hazırda reeskont kredileri ilk 11 ay itibarıyla TCMB rezervlerine yaklaşık 22 milyar dolar katkı yaptı. Döviz alım ihalesi ise 2020’de yapılmadı.

PARA VE KUR POLİTİKASI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, 'TCMB'nin kısa süre içinde 2021 yılına ilişkin Para ve Kur politikası metnini açıklamasını bekliyoruz. TCMB'nin önümüzdeki dönemde rezerv biriktirmesi gerektiği kesin. Ancak bunun hangi yöntemle ne zaman ve nasıl yapılacağı kritik' dedi ve ekledi: 'En önemlisi rezerv birikimi için kalıcı portföy girişi olması gerekliliği ki 3 hafta süren giriş rezerv biriktirmek için bizce yeterli değil dolayısıyla kısa sürede bankanın rezerv için döviz alım ihalelerine başvurmasını beklemiyoruz. Ancak 2021 yılının belki ortasında bu sistem devreye girebilir. Bu adımların detayları için Para ve Kur Politikası açıklamasını takip edeceğiz'

İç piyasada ABD ile seçim sonrası ilişkiler ve AB ile artan gerilimin nasıl şekilleneceği de takip ediliyor. Kısa sürede Türkiye’ye yönelik bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı piyasada izleniyor. İlgili adımlar piyasada endişe yaratsa da yabancı yatırımların Türkiye pozisyonlarını tahvil bono gibi alanlarda neredeyse sıfırlamış olması nedeniyle endişelere rağmen portföy girişleri sürüyor.

Yabancı yatırımcıların yıllar içinde oldukça azalttıkları Türkiye pozisyonlarını Berat Albayrak’ın istifası ile birlikte Kasım ayı başından beri artırmaya başlamasına karşın lokallerin benzer bir adım izlememesi TL’deki değer kazançlarını sınırlayan en önemli etken olarak ön plana çıkıyor.

BORSA

Marbaş Menkul Değerler tarafından hazırlanan teknik analizde dün 1325.29 ile 1287.62 seviyeleri arasında dalgalanan BIST 100 endeksinin günü %3.25'lik değer kazancıyla 1325.29 puandan tamamladığı hatırlatılarak, 16 Kasım tarihinde görülen 1309.98 seviyesinin üzerinde günü tamamlayan endekste alıcılı seyrin devamı durumunda 1350-1375 direnç noktaları konumunda takip edilecektir. Geri çekilmelerde ise 1310-1300 kısa vadeli destekler olarak izlenecektir.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan bültende şu ifadelere yer verildi:

Dolar/TL geçtiğimiz işlem gününde 7.7820 destek bölgesinden gelen alımlarla 8.04'ten gelen düşen trend çizgisi üzerine kırdı ve 8.04-7.74 düşüşünün %61.8 fibonacci düzeltme bölgesi olan 7.9175 seviyelerine yakın yükseliş kaydetti.

Ancak parite gün içerisinde bu bölgede tutunamadı ve kazançlarının büyük bir kısmını geri vererek 7.80 ve üzerine kırdığı siyah alçalan trend çizgisine doğru geri çekildi. Siyah alçalan trend çizgisi ve mavi yükselen trend çizgisi kesişiminin hemen üzerine seyreden parite bu bölge altına kırması halinde TL lehine işlemler yeniden güç kazanabilir.

ALTIN

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde ise dünkü işlem gününe alım ağırlıklı başlayan altında gün içerisinde 1817 dolar seviyesine kadar çıkıldıktan sonra 1815 civarından güçlü bir pozitif kapanış görüldüğü hatırlatılarak, “Yeni güne ise kısmen satıcılı başlayan emtiada, şu an için 1809 dolar civarında fiyatlama oluşmuş durumda. Günün devamında, bu yöndeki işlemlerin de devam etmesi halinde 1806, 1802, 1795 ve 1784 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. Yeniden oluşabilecek alıcılı işlemlerde ise 1815, 1823 ve 1840 direnç seviyeleri sırasıyla izlemeye alınabilir.” ifadelerine yer verildi.