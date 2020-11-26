Dolar güne sakin başladı! Piyasalarda son durum…

Yabancı yatırımcıların yıllar içinde oldukça azalttıkları Türkiye pozisyonlarını Berat Albayrak’ın istifası kasım ayı başından beri artırmaya başlamasına karşın lokallerin benzer bir adım izlememesi TL’deki değer kazançlarını sınırlayan en önemli etken olarak ön plana çıkıyor.

Küresel piyasalarda Şükran günü nedeniyle bir çok piyasa bugün ve kısmen yarın tatil. Bu nedenle hacimlerin düşmesi bekleniyor.

İç piyasada ABD ile seçim sonrası ilişkiler ve AB ile artan gerilimin nasıl şekilleneceği, siyasi gelişmeler ve corona virisünde artış trendi takip edilen diğer gelişmeler.

Bankacılara göre, bu yıl 32 milyar dolar döviz alan ve dolar/TL’deki son düşüşü de dövizde yeni alım için fırsat olarak değerlendiren lokallerin yüksek enflasyon başta olmak üzere henüz TL’ye belirgin dönüşü görülmüyor. Buna tek istisna 8.05 seviyesinden gelen döviz satışları ancak zaman zaman döviz satışı yapan lokaller haftalık bazda nette alıcı olmayı sürdürüyor.

Bankacılar bugün TCMB tarafından açıklanacak güncel verilerde lokallerin geçen hafta döviz ve altın alımlarının yaklaşık 2 milyar dolar olacağını hesaplanıyor. İlgili veriler bugün saat 1430’da açıklanıyor.

TCMB’nin 475 baz puan faiz artışı yaptığı son PPK toplantısına ilişkin tutanaklar ise bugün saat 1400’da açıklanacak.

Dolar/TL 8.58 zirvesinden 7.5’e kadar gerilese de, bu hafta itibarıyla TL’de değer kayıpları yeniden görülmeye başlandı. Bankacılar lokallerin de döviz satışına kartılması halinde kurun 7.3 ve/veya 7 seviyelerinin görülebileceğini düşünüyordu. Ancak bu beklenti gerçekleşmedi.

NORMALLEŞME ADIMLARI SÜRÜYOR

BDDK dün Türk bankalarını kredi vermeye zorlayan ve bankaların devlet tahvili portföyünü artırmayı hedefleyen aktif rasyosu düzenlemesinin yıl sonunda uygulamadan kalkacağını duyurdu.

Hazine normalleşme kapsamında dün iki yıl aradan sonra ilk kez 10 yıllık TL cinsi gösterge tahvil ihalesi de gerçekleştirdi. Hazine dün ayrıca eurobond ihracı ile 2.25 milyar dolar borçlanma da gerçekleştirdi.

Yabancı yatırımcılar Hazine’nin TL cinsi borçlanma piyasasındaki payını birkaç yılda %20-25 seviyesinden %3’lere doğru azalttı. Bu düşüşte doğru para politikasının uygulanmasına ilişkin endişeler rezerv satışları ve güven belirleyici oldu. Bankacılar yabancıların daha çok yatırım yaptığı 10 yıllık göstege tahvil iharaçlarının devam etmesi ile birlikte %3 seviyesindeki payın artmasını da bekliyorlar.

TCMB ise bugün döviz karşılığı TL swap piyasasında limit artışına gitti.

BDDK kısa süre önce swap limitlerini gevşetse de hala sınırlamaların önemli bir bölümü sürüyor. Bu nedenle Londra swap piyasalarında TL faizi %10.5 civarında seyrediyor.

Dolayısıyla Londra’da TL işlemi yapmak isteyen yatırımcı için TL faizi %15’e henüz ulaşabilmiş değil. Bankacılar bu gibi adımlarda bir geri çekilmenin TL’ye pozitif yansıyacağını düşünüyor. Ancak ilgili adımların TCMB rezervini düşürebilecek olması sebebiyle adımların Aktif rasyosunun kaldırılması kadar hızlı atılması beklenmiyor. Daha çok kademeli değişimler bekleniyor.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde, “Dün yine zirve yenilememize rağmen gün içi satışlar ile karşılaştık ama gün sonunda artıda kalmayı başardık.” ifadelerine yer verilirken, “Bugün 1322 desteğinden gelen alımlar ile 1338-1340 direncini yeniden zorlamayı bekliyoruz. Yükselen kanal içerisinde oluşan kama formasyonu 1321-1338 sıkışması sonrasında iki yönde kırılabilir. Yukarı kırılma gerçekleşirse hedefimiz 1367 olacaktır.” denildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültende, “Dolar/TL tarafında ise BDDK'nın uzun süredir konuşulan aktif rasyosunu salı günü bir açıklama ile yıl sonu itibarıyla uygulamadan kaldırmasını açıklamasıyla geri çekilen dolar/TL, Akdeniz gerginliği ve jeopolitik risklerin etkisiyle 8'e kadar yükseldi. Gün içinde sakin seyirde hareket eden Dolar/TL'de 8,00 – 8,05 direnç, 7,90 – 7,85 destek seviyeleri olarak takip edilecek.” denildi.

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde ise, “Dolar kurunda 8,00 seviyesi altında seyir devam ederken,

7,80 seviyesi de alt tarafta destek konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında yataya yakın bir seyir izlemekte.” ifadelerine yer verildi.

ALTIN

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Ons altında yukarı yönlü denemeler limitli kalıyor. Altının ons fiyatı dün ABD'de açıklanan GSYH, PCE endeksi ve dayanıklı mal siparişler sonrasında belirgin bir değişim göstermiyor.

Bugün ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle ons altının seyrinde de anlamlı bir hareketlilik görmeyi beklemiyoruz. Teknik açıdan ise 1.800 doların üzerinde kalınması olumlu olmakla birlikte daha iyimser bir görünümden bahsedebilmek için 1.850 doların tabana dönüşmesi gerektiğine inanıyoruz.

Ancak aşı çalışmalarının oldukça pozitif bir zeminde ilerliyor oluşu şimdilik bu yönde bir senaryonun gerçekleşmesini zorlaştırıyor.