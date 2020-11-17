Dolar güne sakin başladı! Piyasalarda son durum ve teknik analizler…

Ekonomi yönetiminin geçen hafta değişmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi yönetiminin “güven ve krebilite”yi ön plana çıkaran açıklamalarına destek vermesinin ardından TL geçen hafta dolar karşısında %10’a yakın değer kazandı.

Yatırımcılar ekonomi yönetimindeki değişikliğin para politikasına ilk somut yansımasını ise TCMB Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında görecekler. Reuters anketine göre Merkez Bankası’nın (TCMB) Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini 475 baz puan artırarak %15’e yükselteceği tahmin ediliyor.

Gerçekleşmesi halinde bu faiz artışının piyasalardaki faizlere belirgin bir yansıması olması beklenmiyor. Gecelik faizler hali hazırda %14.75, TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyet (AOFM) ise %14.64 seviyesinde. Ancak yine de piyasalar faiz kararını şu ana kadar yapılan açıklamaların ilk sınavı olarak görüyorlar.

Deniz Yatırım tarafından yayımlanan değerlendirmede, “Özellikle de günün ikinci yarısında etkili olan eğilimi sağlıklı görmekle birlikte tüm beklentilerin sadece 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan PPK toplantısına birikmiş olması muhtemel volatilite açısından risk oluşturuyor” denildi.

Borsa geçen haftaki sert yükselişin ardından dün %0.13 artıda kapatırken, Türkiye’nin risk priminin göstergesi olan ve geçen hafta sert bir düşüşle 400 baz puanın altına gerileyen CDS 394/403 baz puan seviyesinde yatay seyir izledi.

AŞI HABERLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Uluslararası piyasalarda ise corona virüsü salgınına karşı geliştirilen yeni aşıların etkisiyle yatırımcıların risk iştahı güçlendi.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’in ardından Moderna’nın da corona virüsüne karşı etkili bir aşı geliştirdiğini açıklamasının ardından ABD borsaları dün tarihi zirveden kapandı. Bugün ise MSCI dünya borsaları endeksi rekor kırdı.

Dolar endeksi ise aşıya rağmen salgın nedeniyle dünya çapında alınan tecrit önlemlerinin getirdiği endişeyle 92.526 seviyesinde düne göre yatay seyretti.

PİYASADAKİ HAREKET YABANCI KAYNAKLI

Türkiye’nin ortodoks olarak tabir edilen daha alışılageldik ve sade para ve maliye politikası izleyeceği beklentisi geçen hafta piyasalarda sert hareketlere yol açtı.

Ekonomi yönetimindeki değişiklik öncesinde TL reel bazda tarihin en düşük değerlerinde işlem görürken, yabancı yatırımcılar da Türk varlıklarındaki pozisyonlarını tarihi düşük seviyelere çekmiş durumda idiler.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre yabancı yatırımcılar TCMB başkanının değişmesinin ardından birkaç günde Türkiye piyasalarına 3 milyar dolara yakın giriş yaptı. Bankacılar da geçen haftanın son üç gününde ana belirleyicinin yabancı yatırımcı girişi olduğunu söylemişlerdi.

TL’nin düşük olan, hatta enflasyonun altında kalan getirisi yurt içi tasarruf sahiplerinin uzun bir süre önce dolara dönmesine yol açtı. Son verilere göre lokallerin döviz ve altın cinsi varlıkları, 6 Kasım’da biten haftada 3 milyar dolar daha artarak 224.2 milyar dolarla yeni zirveye yükseldi. TL’deki getiriyi yeterli görmeyen lokaller sadece bu yıl başından beri 30 milyar dolar değerinde döviz aldılar. Bu alım TL’deki değer kaybının artmasını sağladı.

Yabancılar yatırımcılar swap sınırlamaları, güven, para politikası endişeleriyle Türkiye pozisyonlarını son yıllarda belirgin düzeyde azalttılar. Yabancıların tahvil-bono varlıkları %20-25’lerden üç yılda %3’lü seviyelere geriledi. Hisse senetlerindeki net çıkış 6 milyar dolara yükselirken, yabancı yatırımcıların borsadaki payı Ekim ayında %47.5 ile son yılların en düşük seviyesine geriledi.

Bankacılar ekonomi politikalarında değişim sinyalinin ardından yabancı yatırımcılar tarafından yeni yönetime bir kredilite açıldığına vurgu yaparak bunun fiyatlamalarda kendini gösterdiğini belirtiyorlar. Bazı yatırımcılar bu sürecin kalıcılığına ilişkin daha fazla kanıt görmek istediğini de belirtebiliyorlar.

LOKALLER BEKLEMEDE

Bankacılar yabancı girişine henüz lokallerin katılmadığına dikkat çekiyorlar. Dövizde hem alım hem satım yönünde işlem yapan lokallerin yabancı yatırımcılara katılması halinde TL’deki değer kazancının süreceği, dolar/TL’nin 7.5’lere doğru sürebileceğini belirtiliyor.

Deniz Yatırım’ın bu sabahki raporunda, “‘lokallerin de satış tarafına geçtiği’ senaryoda 7.54 ve 7.29 desteklerinin sırasıyla test edilmesini bekliyoruz” denildi.

Yabancı bankalar ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından müşterilerine TL’de ağırlık artırmalarını tavsiye ederken Türkiye’nin risk priminin göstergesi olan beş yıllık CDS’ler 520 baz puanlı seviyelerden 403 baz puana düştü. Borsa İstanbul bankacılık endeksi geçen haftanın tamamında %23, BIST-100 endeksi %8 yükseldi.

BORSA

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültende BİST100 endeksinde hafif satıcılı açılış gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

BİST100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe Asya Piyasaları ve ABD vadelilerindeki pozitifliğe paralel olarak %1,04 oranında yükselişle 1.304 seviyesinden rekorla başladığı belirtilen notta, “Pozitif havada geçen işlem gününde

Moderna'nın corona virüsü aşısı yapılan analiz çalışmasının %94,5 etkili bulunduğu haberiyle alımlar hızlandı.

Endeks pozitif başladığı işlem gününü seans sonuna doğru gelen kar realizasyonları olsa da 1,70 puan artışla 1.293 seviyesinden tamamladı. Turizm sektörü payları %3,27 oranında değer kazanırken, menkul kıymet yatırım ortaklıkları sektörü payları 1,64 oranında değer kaybetti.” denildi.

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde ise 1.152 direncinin aşılmasıyla onaylanan kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrini sürdüren piyasada, haftanın ilk işlem gününde 1,310 seviyesi altında yatay bir seyir hakim olduğu hatırlatıldı.

Son dönemde alternatif piyasalardaki pozitif havanın desteklediği ve bankacılık sektör hisseleri lokomotifliğinde gerçekleşen yukarı hareket kapsamında, gün içerisinde 1,290 seviyesinin ilk önemli destek noktası olarak izlenildiği belirtilen analizde, “Endeksin gün içerisinde 1,290 üzerinde dengelenmesi durumunda, piyasadaki yükseliş eğiliminin süreceğini düşünüyoruz. Bu durumda 1,310 direncini aşma denemeleri etkisini sürecektir. 1,310 direncinin kırılması ise piyasada sırasıyla 1,325 ve

13,50 seviyelerini hedefleyecek yükseliş potansiyelinin devamını getirecektir.

Piyasada 1,152 üzerinde başlayan olumlu hava kapsamında, yükseliş yönündeki pozisyonlar için stop loss noktası olarak şu aşamada bir alt destek olan 1,225 seviyesini almaya devam ediyoruz. ” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan analizde şöyle denildi:

Dolar/TL, TCMB'nin 19 Kasım'da yapacağı toplantıda biraz daha ılımlı faiz artışı yapacağı beklentileriyle ve corona virüsüse ilişkin endişelerle, geçtiğimiz hafta görülen düşüşlerin bir bölümünü geri aldı. Bu seyrin devamında 7.7880 ve 7.9500 direnç olarak izlenebilir. TL lehine işlemlerde ise 7.4000 ve 7.2060 destek olarak takip edilebilir.

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde ise, “Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında sınırlı değer kazanımları kaydederken, içeride dolar kurunda 7,72 seviyesi altında 7,64 destek olarak izlenecektir.” denildi.

ALTIN

Gedik Forex tarafından hazırlanan altın analizinde şöyle denildi:

Ons altında temkinli seyir devam ediyor. Moderna’dan gelen aşı haberi piyasaları olumlu etkilerken, altın açısından pek olumlu olmadı. Dolayısıyla 1900 dolar direncini aşmakta zorlandı.

Altın için bir diğer önemli konu, ABD teşvik paketi, şimdilik görüşmeler durduruldu. Bunun nedeni, Biden’ın seçimi kazanması. Ancak, hala resmi olarak Biden Başkan olarak ilan edilmezken, Trump da “hile yoluyla” kazandığını ifade ederek kabul edemediğini ısrarla söylüyor.

Bu durum da, piyasaları bir nebze de olsa baskılarken, altın için de yön arayışının sürmesine neden oluyor.

Ons altın için yukarıda bahsedilen gelişmeler daha önemli. Altında 1895 – 1903 – 1911 dolar dirençler, 1883 – 1877 – 1869 dolar destekler.