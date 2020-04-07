Dolar ihtiyacı olan ülkelere IMF’den yeni olanak geliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), corona virüsü salgını sırasında ülkelerin kısa dönemli dolar likiditesine ihtiyacı olan ülkeler için adım atmaya hazırlanıyor.

Bloomberg’ün haberine göre, IMF, yeterli ABD Hazine tahvili olmadığı için ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Hazine tahvili karşılığı dolar programından yararlanamayan ülkelere kısa dönemli dolar cinsinden borçlanma imkanı sunmayı planlıyor.

İLGİLİ HABER Fed dünyaya ABD tahvili karşılığı dolar verecek

Bilindiği gibi, Fed, salgınla birlikte küresel ölçekte artan dolar talebini karşılamak üzere önce 14 ülkenin merkez bankasıyla takas hattı (swap line) kurmuş, daha sonra yabancı merkez bankalarına ellerindeki ABD Hazine tahvilleri karşılığında dolar alabilme imkanı tanımıştı. Ancak Türkiye elindeki ABD tahvillerini son yıllarda ABD ile ilişkilerdeki gerilime paralel olarak 77 milyar dolardan 2,8 milyar dolara kadar düşürdüğü için bu programdan yararlanma imkanı çok kısıtlıydı.

ABD HAZİNESİ DESTEKLİYOR

IMF’nin söz konusu programının ABD Hazinesi tarafından destekleneceği ve birkaç hafta içinde başlatılabileceği belirtildi. Bilindiği gibi, IMF’de en büyük hisse sahibi ülke ABD. Fon, gelecek hafta üye ülke temsilcilerinin katılımıyla corona virüsü salgını sırasında yapılacakları ve 90 ülkeyi aşan yardım taleplerini değerlendirecek.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 3 Nisan Cuma günü yaptığı açıklamada “Yönetim kurulumuz, güçlü temelleri olan ve kısa vadeli dolar likiditesi sorunu yaşayan ülkeleri hedefleyen bir likidite hattı yaratmak için bir teklifi birkaç gün içinde değerlendirecek” demişti. Programdan yararlanma kriterleri ise henüz belli değil.



İLGİLİ HABER IMF ve Dünya Bankası kredileri dağıtılmaya başlandı



IMF Başkanı, bu yönde talepte bulunan ülkelere örnek olarak Endonezya’yı göstermişti.

Georgieva, salgın kaynaklı küresel krizin, 2008 finansal krizinden daha kötü olabileceğini dile getirmişti.

Birçok gelişmekte olan ülke, yüklü sıcak para çıkışları, salgına paralel olarak emtia fiyatlarındaki düşüş, ihracat ve turizm gelirlerindeki sert gerileme ve borç çevrimi için acilen dolara ihtiyaç duyuyor.

Fed, küresel dolar likiditesi ihtiyacını karşılamak üzere bir dizi programı devreye aldı ancak her ülke bu programlardan faydalanamıyor.