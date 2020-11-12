Dolar ile borsada son durum ve teknik analizler…

TL, dolar karşısında geçen hafta cuma gününden bu yana %8’in üzerinde değer kazandı. Dolar/TL geçen hafta gördüğü 8.58 zirvesinden 7.8’in altına kadar geriledi. Böylece kur piyasaların beklentilerinin tamamen aksine bir karar çıkan Ekim ayı PPK toplantı seviyesine de dönmüş oldu. CDS 550 baz puandan 400 baz puanın altına inerken, bankacılık başta olmak üzere hisse senedi piyasasında sert yükselişler yaşandı.

TCMB başkanlığına Murat Uysal’ın yerine, AKP’nin en kıdemli ekonomi yöneticilerinden olan Naci Ağbal; bunu takiben sosyal medyadan sürpriz şekilde istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yerine ise Lütfi Elvan atandı.

Erdoğan dün, “Ekonomide girdiğimiz yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” dedi ve yatırımcılara yeni ekonomi yönetimini destekleyeceği yönünde mesaj verdi.

Erdoğan sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolunun fiyat istikrarından geçtiğini “bir başka ifadeyle enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçtiğini” söyledi ve “Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti, bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor” dedi.

Piyasalar TCMB ve Hazine’deki yeni yönetiminin olumlu algılanan ilk sinyallerinin ardından siyasetin açıklamalarını da bekliyorlardı. Erdoğan’ın açıklamaları ise bu beklentinin de dün teyit edilmesini sağladı.

Erdoğan’ın konuşması sonrası yabancı yatırımcılar müşterilerine TL’ye yönelik pozisyon alınmasına yönelik önerilerini hızlandırmaya da başladı.

Piyasalar ise bundan sonra ilk olarak 19 Kasım’da gerçekleşecek olan PPK’ya odaklanmış durumda.

JPMorgan, yeni ekonomi yönetiminden gelen politika değişikliği sinyallerine atıfta bulunarak TL için tavsiyesini “ağırlık azalt”tan “piyasa ağırlığı”na yükseltirken, TCMB’nin 19 Kasım toplantısında 500 baz puan faiz artırımına gideceğini tahmin etti.

Goldman Sachs 475 baz puana varan artırım yapabileceği tahmininde bulundu.

Politika faizinin %10.25’ten %15’e yükseltilmesi halinde, ağırlıklı ortalama fonlama faizi zaten dün itibarıyla %14.36’da olduğu için pratikte sınırlı bir faiz artırımı yapılmış olacak. Ancak bu piyasalar açısından TCMB’ye bakış açısında önemli bir sınav olarak görülüyor.

Dolar/TL 8.58 zirvesinden 7.8’e düşerken küresel piyasalarda dolarda yaşanan değişim nedeniyle aslında ekonomi politikalarındaki değişiklik beklentisi sepet bazında TL’de ve euro/TL de daha net görüldü. Euro/TL’deki düşüş 10.19’dan 9.2’ye, sepet bazında TL’deki düşüş ise 9.38’den 8.50’ye yaşandı.

'SADECE SÖYLEM VAR AMA ETKİ YÜKSEK' Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, 'Piyasada daha önce sadece söylem değişikliğiyle bu denli büyük bir fiyatlama görülmemiştir. Swap sınırlamalarının gevşetilmesi haricinde şu ana kadar atılan bir adım yok, sadece söylem var. Ancak piyasada etkinin ne denli yüksek olduğunu görüyorsunuz' dedi ve ekledi: 'Düzenleyici kurumlara yönelik bağımsızlık, ekonominin ithal bağımlılığı vb bir çok yapısal sorun hala olduğu yerde duruyor. Ancak piyasa kısa sürede doğru yönde adımların atılmaya başladığına inandı ve bunu fiyatladı. Orta vadede diğer sorunlar tekrar gündeme gelecektir. Hala bakış açısı son üç gündekine paralel olacak ise o zaman piyasa fiyatlamalarında yeniden büyük bir olumlu yönde evrilme de bizi bekliyor demektir.'

TL reel bazda tarihin en düşük seviyelerinden işlem görürken yabancı yatırımcılar da Türk varlıklarındaki pozisyonlarını son yıllarda tarihi düşük seviyelere çekmiş durumdalar. Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre yabancı yatırımcılar sadece bir kaç günde 3 milyar dolara yakın Türkiye piyasalarına giriş yaptı. Bankacılar da süreci benzer söylemlerle nitelendirmiş ve piyasalardaki hareketin ana belirleyicisinin yabancı yatırımcı girişi olduğunu söylemişlerdi.

Öte yandan dün Reuters’ta yayımlanan bir haberde de dikkat çekildiği üzere Albayrak’ın sürpriz istifası siyasette getireceği değişiklikler de önemli olacak.

Yetkililer Albayrak’ın ekonomiden sorumlu olmasına karşın siyaset, sosyal hayat, güvenlik her alanda etkili bir isim olduğuna dikkat çekerken, “Acil reaksiyon alınması gereken alanlar var, bir hasar alındı. Bunu düzeltmek gerekli” diyerek partide “tecrübeli güçlü isimlerin” daha çok görüleceğinin işaretini verdi. Yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesela Efkan Ala ve Cevdet Yılmaz’dan sonrası olacak. Siyasette ve ekonomide düzeltilecek alanlar belirleniyor. Elvan ve Ağbal çok koordineli şekilde çalışıyor. Bazı istifalar ve görevden almalar olabilir. Görevini yapamayan, hakkını vermeyen isimler kısa sürede yerini başka isimlere bırakacak.”

Atama ve istifalar öncesi TL’nin dolar karşısındaki son üç yıldaki değer kaybı %55 civarındaydı. Bu verilere göre 22 gelişmekte olan para birimi değerlendirildiğinde TL açık ara en çok değer kaybeden para birimi konumunda. TL’nin bu yılki kaybı ise %30 seviyesinde.

BORSA

Ak Yatırım Araştırma Bölümü tarafından hazırlanan analizde şöyle denildi:

BIST100 dün yukarı açılışın ardından günün genelinde alıcılı seyrini sürdürdü. Kapanış 1279 seviyesinde gerçekleşti. Endekste sınırlı geri çekilme sonrası yükseliş eğilimi beklentimiz paralelinde geçerliliğini sürdürüyor.

Geçiş bölgesi olarak belirttiğimiz 1245 seviyesinin aşılmasıyla yukarı hareket oldukça güçlenmiş durumda. Hacimle desteklenen hareketle son yorumumuzda da belirttiğimiz 1260-1300 bandına gelindi.

Dolayısıyla endekste olumlu teknik görünümün ve yukarı yönlü beklentinin güçlü bir şekilde korunduğunu belirtmeye devam ediyoruz. Bu beklentiye paralel olarak 1300-1370 bandına yönelik hareketin devamını olası görüyoruz.

BIST'te kısa periyot için 1245 yakın destek, 1205 altı ise zayıflama bölgesi olarak dikkate alınabilir. Bu bölge üzerindeki seyrin korunması yukarı yönlü beklentinin de korunması olarak görülebilir. BIST100'de 1260-1245-1235/25-1205 destek, 1280-1300/20-1335/50 direnç olarak belirtilebilir.”

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde dün 1249.6 direncinin kırıldığı ve yeni bir yükselen kanala geçiş yapıldığı belirtilerek, “1251-1371 yükselen trend aralığındayız. 1251 ana destek olmak üzere 1300 psikolojik direncimiz olarak izlenebilir. Ana hedeflerimiz ise taban formasyon hedefi olan 1340 ve ardından 1371 ana kanal direncimiz. İşlem hacminin rekor düzeye ulaşmış olması kısa vadede rallinin devamına işaret etmektedir.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Hafta başından bu yana TL, dolar karşısında güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor. Dolar/TL paritesinde hafta başından bu yanan yaşanan kayıp yüzde 5,00'e ulaşmış durumda.

Teknik açıdan bakıldığında, dünkü düşüşle mavi yükselen trend çizgisi aşağı kıran parite eylül ayında üzerine kırdığı siyah yükselen kanalın üst bandına geriledi. Parite bu kanal içerisine yeniden girmesi halinde TL lehine işlemler devam edebilir.

Bu durumda 6.86-8.58 yükselen hareketin yüzde 50.0 fibonacci düzeltme bölgesine denk gelen 7.7135 ve yüzde 61,8 fibo düzeltme bölgesi olan 7.5076 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Diğer yandan olası yaşanabilecek tepki alımlarında ise 7.9517 ve 8.1953 seviyeleri direnç oluşturabilir.

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan notta ise teknik olarak kurun 7,82 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğinin gözlendiği belirtilerek, “Gelebilecek alımlar ile birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 7,85, 7,88 ve 7,92 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 7,80, 7,77 ve 7,73 destek seviyeleri takip edilebilir.” denildi.

ALTIN

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şöyle denildi:

“Dünkü işlem gününe kısmen pozitif başlayan Değerli Metal, akşamüzeri Moderna’nın aşı çalışmalarına dair olumlu açıklamalar ile yeniden satış baskısı oluştu. Günü 1865 Dolar seviyesinden kapatan emtiada, yeni işlem gününde ise kısmen alıcılı işlemler görmekteyiz.

Alıcılı işlemlerin devam etmesi halinde 1877, 1881, 1888, 1898 ve 1902 Dolar direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. Diğer yandan, yeniden satış baskısı oluşması durumunda ise 1864, 1860, 1855 ve 1849 destek noktaları izlenecek olmakla birlikte, özellikle de 1849 seviyesinin kırılması durumunda satış işlemleri derinleşebilir.”

Ikon Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde ons altın 1965 bölgesinden yaşanan sert düşüş sonrası gerilediği 1855 ve Bollinger alt bandı üzerinde tutunmaya devam ettiği belirtilerek, “Bu bölgenin kırılması halinde Ons Altında 1835 ve 1812 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü olası hareketlerde ise 1890 ve 1926 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.” denildi.