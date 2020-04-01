Dolar ne kadar oldu? (01.04.2020)

Corona virüsünün dünya genelinde insanları daha az temasla yaşamaya yönlendirmesi, sınırlamalar ve bunların birçok ekonomiyi durma noktasına getirmesiyle TL cinsi yatırım araçlarında ve küresel piyasalarda satış baskıları devam ediyor.

Dolar/TL geçen hafta Eylül 2018’den beri ilk kez 6.60’ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38’e kadar geriledi. Bu düşüş global piyasalarda da olduğu gibi geçici bir iyimserlik getirebildi. Kur haftayı 6.45’li seviyelere yükselerek tamamladı fakat bugün güne yine 6.60 seviyesinin üstünde başladı.

TL yılbaşından beri bakıldığında; ruble, peso, real ve rand ise kıyaslandığında daha iyi bir performans gösteriyor. Bankacılar bu gelişmede kamunun artan döviz arzı ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün belirleyici olduğunu belirtiyorlar.

Bankacıların yaptığı hesaplamalara göre kamunun döviz arzı geçen yıl 30 milyar dolar civarında oluştuktan sonra bu yıl ise 15 milyar doları aşmış durumda.

Geçen hafta iyimserliğin temel gerekçesi ise küresel merkez bankaların ve hükümetlerin ekonomik etkileri sınırlamak adına attıkları trilyonlarca doları bulan adımlar olmuştu. Fed ayrıca emsali görülmemiş bir adım da atarak kurumsal krediler için doğrudan destek vereceğini bile açıklamıştı.

HAZİNE BORÇLANMALARINA DESTEK

Bir bankanın tahvil işlemcisi, “TCMB’nin önceki gün itibarıyla DİBS alımına hız verdiğini görüyoruz. Günlük 150 milyon TL’lik ihaleler günlük 300 milyon TL’ye çıkarıldı. Dün 5 ihale gerçekleştirildi ve alım tutarı 1.5 milyar TL oldu. Alımların hızlanmasının ikincil piyasa faizlerine aşağı yönlü baskı yapacağını ve Hazine borçlanmalarına destek olacağını düşünüyoruz. En azından yukarı yönü sınırlayan bir etken olacak” dedi.

Prof. Seyfettin Gürsel işsizlikte etkinin Mart’ta başlayacağını, “Giderek bir tsunami boyutu” kazanacağını belirtiyor.

KREDİ PAKETİ VE BAĞIŞ KAMPANYASI

Kamu bankaları önceki gün aylık geliri 5,000 TL ve altında olan bireysel segment müşterileri için yeni bir kredi uygulaması başlattıklarını açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak adına yardım kampanyası başlattı.

TRUMP GÜMRÜK DUVARLARINI ESNETECEK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsünün ekonomik etkilerini azaltmak için ekonomide korumacı politikasını da yumuşatması bekleniyor. ABD yönetiminin çelik ve alüminyum gibi maddelere uyguladığı gümrük duvarlarının aşağı çekilmesi Çin ve Avrupa’dan ithal edilen malların da vergisinin indirilmesi bekleniyor. Reuters’a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi Trump’ın ne zaman gümrük duvarlarını indiren bildiriyi imzalayacağının kesin olmadığını söyledi.

DOW’UN İLK ÇEYREKTEKİ KAYBI YÜZDE 20!

ABD borsaları yine kayıpta. Dün Dow Jones, yüzde 1.84, S&P 500 yüzde 1.60, Nasdaq ise yüzde 0.95 düştü. Böylece S&P 500 ve Dow Jones endeksleri 2020 yılının ilk çeyreğini yüzde 20 kayıpla noktalamış oldu.

Asya borsalarında da durum iç açıcı değil. Virüsü kontrol alma noktasında en başarılı ülkeler arasında kabul edilen Güney Kore’de imalat endeksindeki büyük düşüşler dikkat çekiyor. FTSE Çin A50 vadeli işlemleri yüzde 0.85 düşüşte, Japon Nikkei endeksinin bugünkü kaybı ise yüzde 1.86’ya kadar çıktı.