Dolar ne kadar oldu? (01.05.2020)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye’de piyasalar kapalı. Dolar/TL dün bulunduğu 7 TL seviyesinde seyrine devam ediyor. 1 Mayıs nedeniyle bugün açıklanacak önemli bir veri de bulunmuyor.

Piyasalar dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ‘Enflasyon Raporu' ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarını takip etti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında konuştu. 2020 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 7,4, 2021 yıl sonu tahmini yüzde 5,4 orta vadede enflasyon tahmini 5 oldu.

Toplantının soru cevap bölümünde kurun 7 TL’yi aşmaması için Merkez Bankası’nın rezervlerinden milyarlarca dolar harcayıp harcamadığı soruldu.

Uysal, “Kur hedefimiz yok” yanıtını verdi. Bir gazetecinin Merkez Bankası’nın rezervlerinin eksiye geçtiği yönündeki yorumları hatırlatması üzerine Merkez Bankası Başkanı, “Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Risk iştahı azaldı. Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı oldu. Bizim de diğer merkez bankalarında olduğu gibi dalgalanmalar ve rezerv seviyelerinde dalgalanma olabiliyor. İletişimimizde sıklıkla söylediğimiz gibi toplam rezervler üzerinden rezervleri değerlendirmek gerekir. Genel rezerv seviyemiz kısa vadeli yükümlülükler açısından bir sıkıntı olacağını değerlendirmiyoruz” yanıtını verdi.

Merkez Bankası Başkanı Türkiye’nin kimle döviz takası anlaşması yapacağına ilişkin görüşmeler devam ettiği için açıklama yapmadı.

BKM’NİN KONTROLÜ MERKEZ’E GEÇTİ

Ödeme teknolojileri ve stratejileri geliştiren Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) hakim ortak Merkez Bankası oldu. 10 yıldır kurumun genel müdürü olan Dr. Soner Canko görevinden ayrıldı. Canko’nun yerine Celal Cündoğlu vekaleten getirildi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI’NDAN NAKİT HAMLESİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) kredi vermelerini sağlamak için bankalara verdiği parayı daha da artırma kararı alırken corona virüsü salgınının ekonomide yarattığı tahribata karşı başka ek bir tedbir açıklamadı.

ECB corona virüsü tahribatıyla mücadele için 1.1 trilyon euro değerinde varlık alımı da dahil olmak üzere bir buçuk aydır çeşitli tedbirler açıkladı.

ECB bankalara verdiği uzun dönemli kredi için olan faizi yüzde -0.5'ten yüzde -1'e indirdi, yani bankalara kredileri kullanmaları ve bunu reel ekonomiye aktarmaları için ödediği parayı artırdı.