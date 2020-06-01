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Dolar ne kadar oldu? (01.06.2020)

Ekonomi kontrollü olarak normalleşme sürecine başlarken büyük firmaların bir bölümü bugün itibariyle ofislerine dönüyor. Dolar/TL 6,80 seviyesinin üzerinde. Piyasa çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisini takip edecek.

Sozcu.com.tr
07:57 -
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (01.06.2020)

Corona virüsü tedbirlerinin önemli ölçüde kaldırılmaya başladığı haftanın ilk gününde Dolar/TL 6,80 seviyesinin üstünde işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran ayında 7 tahvil ihalesi yapacağını açıkladı. Hazire, önümüzdeki 3 ayda toplam 61,1 milyar  TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 82 milyar TL’lik iç borçlanma programladı.

ABD'de devam eden protestolar kontrolden çıktı, 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında düzenlenmesi planlanan  G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül ayına kadar ertelediğini ve üye ülkelere  Rusya, Avustralya, Güney Kore ve Hindistan'ın da eklenmesini istediğini ifade etti.

ALMANYA 5 MİLYAR EURO PRİM DAĞITIYOR

Fed Başkanı Jerome Powell, corona pandemisi sürecinde ekonomiye destek vermek için elindeki aygıtları kullanacakları şeklinde verdiği sözü yineledi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı, araç satışlarının artırılması için alıcılara dağıtılmak üzere 5 milyar euro prim verilmesini önerdi.

OPEC+ kaynaklarının verdikleri bilgiye göre Rusya’nın normal şartlarda 9-10 Haziran tarihlerinde yapılması öngörülen OPEC+ global üretim kısıntısı anlaşmasının 4 Haziran’a çekilmesine itirazı yok.

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Son güncelleme: 08:05 01.06.2020
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