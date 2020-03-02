Dolar ne kadar oldu? Dolar haftaya böyle başladı…

Dolar/TL artan jeopolitik tansiyonla hafta sonu sığ piyasada 6,2640’ü gördükten sonra bu sabah güne 6.2150 civarında başladı.

08.47 itibarıyla dolar/TL 6,2381, euro/TL 6,8928 seviyesinde.

Küresel piyasalarda corona virüsü kaynaklı riskten kaçış ve Suriye’de hafta sonu artan askeri hareketlilik sonrası jeopolitik tansiyon TL’yi baskılayan en önemli iki etken konumunda.

Kamu bankalarının döviz satışı ise TL’yi destekleyen nadir unsurlardan biri.

JEOPOLİTİK TANSİYON TL’Yİ BASKILIYOR

Dolar/TL son 1 ayda dolar karşısında yüzde 4 değer kaybetti.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Jeopolik tansiyondaki artış TL’yi baskılıyor. Küresel gelişmeler de TL aleyhine. Koronavirüs endişeleri oldukça kuvvetli bir satış baskısı getirdi. Kurda yukarıda 6.25 ve 6.30 seviyelerini takip edeceğiz” dedi ve ekledi:

Suriye’de rejim güçlerinin geçen haftaki saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından Türkiye, dün Suriye’ye ait iki savaş uçağını düşürürken, İdlib’deki çatışmalı alandan oldukça uzakta yer alan bir askeri hava alanını vurarak Suriye’de yeni hedefleri ateş altına aldı.

Dünya borsaları corona virüsünün küresel ölçekte bir salgın haline geldiği ve dünya ekonomisinin bu nedenle durgunluğa gireceği kaygılarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla birlikte 2008 yılındaki finansal krizden bu yana en sert haftalık kayıpları kaydetti. (REUTERS)