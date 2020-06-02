Dolar ne kadar oldu? (02.06.2020)

Önemli bir verinin olmadığı güne Dolar/TL 6,80 civarında başladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 540 olduğunu açıkladı.

Dolar/TL’de tarihi zirveden yaşanan gerilemede fazla swap anlaşmaları sağlanacağı ve dış finansman endişelerinin azalacağı beklentileri ile TL’deki işlemleri sınırlayıcı adımlar belirleyici konumda.

Öte yandan kamunun artan döviz arzı da TL’deki kayıpların benzer ülkelere göre daha sınırlı kalmasına destek olmayı sürdürüyor. Reuters’da geçen hafta yayımlanan bir haberde Türkiye’nin bu yıl TL’yi desteklemek adına kamu bankaları aracılığıyla yılın ilk 4 ayında rezevlerinden 44 milyar dolar kullandığı iddia edilmişti.

ABD’DE ULUSAL MUHAFIZLAR SAHAYA İNİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, artan protestolar ve şiddet olayları nedeniyle tüm ülkede asker ve Ulusal Muhafız güçlerinin devreye sokulacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, telefonda iki ülkenin Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uyguladıkları önlemleri ele aldı.

TBMM Genel Kurulu, COVİD-19 salgını önlemlerinin başlamasının ardından ilk kez toplanacak.