Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dolar ne kadar oldu? Trump pozitif çıktı, dolar etkilendi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından ABD'de vadeli işlemler eksiye döndü. Petrol fiyatlarında düşüşler yaşandı, dolar Trump'ın pozitif çıkmasından etkilendi.

Sozcu.com.tr
09:24 -
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? Trump pozitif çıktı, dolar etkilendi

ABD borsa vadeli kontratları Başkan Donald Trump ve eşinin yakın bir danışmanın corona virüse yakalanması nedeniyle karantinaya gireceğinin açıklanması üzerine sert düştü. Uygulanan testlerden sonra ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania’nın da corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı. Başkan Trump yayınladığı Twitter mesajında, “Bugün @FLOTUS (First Lady) ve benim corona virüsü testim pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bunu birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

Asya piyasalarında S&P500 vadeli işlemleri haberin duyulmasının ardından %0.39, Nasdaq vadeli işlemleri ise %0.4 düşerek kayıplarını artırırken ABD Hazine tahvilleri büyük oranda yatay seyretti. Testin pozitif çıkmasından sonra S&P 500 ve Dow Jones’ta vadeli işlemler sonucu, ABD’de piyasaların yüzde 2’yi aşan kayıplarla açılması bekleniyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.15 geriledi. Avustralya’nın S&P/ASX 200 endeksi petrol ve bakır fiyatlarındaki gerilemenin bazı sektörler üzerindeki etkisiyle %0.68 düştü.

Japonya’nın Nikkei endeksi Tokyo borsasında dün işlemleri durduran teknik sıkıntının giderilmesinin ardından bugün %0.15 yükseldi.

PETROL DE GERİLEDİ

Trump’ın corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla birlikte petrol fiyatlarında da dalgalanmalar yaşandı. Batı Teksas Tipi (WTI) petrolün fiyatı yüzde 2,6, brent petrolün fiyatı ise yüzde 2,7 düştü.

KÖTÜ SENARYO YÜZDE 1.5 DARALMA

Bakan Albayrak tarafından açıklanan YEP'e göre hükümet corona virüsü salgınından toparlanan ekonominin bu yılı %0.3 büyüme ile tamamlayacağını, sonrasında hızlı toparlanacağını öngörürken; salgına bağlı “kötümser senaryoda” ise ekonominin bu yıl %1.5 daralabileceğini tahmin ediyor.

YEP'in tanıtım toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüsü salgının TL'de değer kaybı, enflasyonda düşüşün durması ve turizm gelirlerindeki sert düşüş nedeniyle cari işlemler dengesinde bozulma olarak yansıdığına dikkat çekerken normalleşme adımlarının ise süreceğini söylemişti.

MERKEZ’DEN 4 ÖNEMLİ ADIM

Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz artışı, BDDK'nın swap kısıtlamaları ve aktif rasyosunu gevşetme adımlarının ardından mevduatta stopaj yıl sonuna kadar düşürüldü. Ayrıca altın ve döviz işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) de %1'den binde 2'ye indirildi.

Yerli yatırımcı için TL'yi daha cazip ve yabancı yatırımcı için daha Türkiye'yi daha güvenilir bir piyasa kılması açısından piyasalarda bu adımlar bekleniyordu.

ABD EKONOMİSİ REKOR DARALMA

ABD ekonomisi, corona virüsünden kaynaklanan aksamalar nedeniyle ikinci çeyrekte en az 73 yılın en sert daralmasını kaydetti.

İlginizi ÇekebilirABD Başkanı Trump corona virüsüne yakalandıABD Başkanı Trump corona virüsüne yakalandı
ABD Amerika Amerika Birleşik Devletleri Asya Avustralya Berat Albayrak büyüme Corona Dolar Dolar ne kadar Donald Trump Hükümet Japonya Maliye Bakanı sigorta Türkiye tweet Twitter WhatsApp
Son güncelleme: 09:50 02.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more