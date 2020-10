Dolar ne kadar oldu? Trump pozitif çıktı, dolar etkilendi

ABD borsa vadeli kontratları Başkan Donald Trump ve eşinin yakın bir danışmanın corona virüse yakalanması nedeniyle karantinaya gireceğinin açıklanması üzerine sert düştü. Uygulanan testlerden sonra ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania’nın da corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı. Başkan Trump yayınladığı Twitter mesajında, “Bugün @FLOTUS (First Lady) ve benim corona virüsü testim pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bunu birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020