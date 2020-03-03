Dolar ne kadar oldu? (03.03.2020)

Enflasyon verilerinin izleneceği yeni güne Dolar/TL 6,17 seviyesinden başladı.

Foreks anketinde ekonomistlerin Şubat ayı tüketici fiyat medyan tahmini aylık %0,67, yıllık %12,71 seviyesinde oluştu. TÜİK verileri saat 10.00’da açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile sığınmacıların durumunu konuştuğu bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken TBMM Genel Kurulu’nda İdlib konusunda kapalı oturum yapılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gelişmelerle ilgili bilgi verecek. Piyasalar İdlib’de yaşananları yakından izlemeye devam ediyor.



Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin corona virüsü salgınının etkileri ile mücadele için “uygun ve hedefli tedbirler” almaya hazır olduğunu söyledi.

