Dolar ne kadar oldu? (03.07.2020)

Türkiye’de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın son gününe dolar/TL 6,85 seviyesinden yatay seyirde başladı. Euro/TL 7,70 seviyesinden açıldı. Dolar/TL, 15 günü aşkın bir süredir 6,85 seviyesinde bulunuyor.

Foreks anketinde ekonomistlerin haziran ayı tüketici fiyat aylık tahmini yüzde 0,70, yıllık tahmini yüzde 12,00 artış yönünde oluştu. TÜİK verileri saat 10.00’da açıklayacak.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 150'e yükseldiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan günü birlik Katar ziyaretinde, siyasi ve ekonomik ilişkilere yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Çin’de 5, Güney Kore’de ise 63 yeni corona virüsü vakası tespit edildi. Almanya’da 446 yeni vaka tespit edildi.

ABD’de son 24 saatte 57 bin 236 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 2 milyon 837 bin 189’a yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, istihdamda açıklanan rakamların, ülke ekonomisinin salgının etkilerinden çok güçlü bir biçimde toparlandığını gösterdiğini söyledi.

Fed bilançosunda geçtiğimiz 2 haftada görülen küçülme bu hafta da devam etti.

Çin’de hizmet sektörü, karantina tedbirlerinin gevşetilmesi, ekonominin yeniden açılması ile canlanan tüketici talebinin etkisiyle, Haziran’da son 10 yılın en hızlı büyümesini gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Nisan-Haziran 2020 dönemi ‘Banka Kredileri Eğilim Anketi’ni açıklayacak (14.30).

ABD piyasaları ‘Bağımsızlık Günü’ nedeniyle kapalı olacak.

Global piyasalarda hizmet sektörü PMI verileri izlenecek. (FOREKS)