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Dolar ne kadar oldu? (04.06.2020)

Türkiye'de açıklanacak önemli bir veri bulunmazken dolar/TL güne 6,75 seviyesinde başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün bazı bankaların müdürleriyle bir araya geldi.

Sozcu.com.tr
08:38 -
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (04.06.2020)

Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararının izleneceği güne dolar/TL bugün 6,75 seviyesinden başladı. Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) bugün bir faiz değişikliği beklenmiyor. Kararın ardından Başkan Christine Lagarde, basın toplantısı düzenleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün bazı banka müdürleriyle bir araya gelerek ekonomik görünü ve son dönemde alınan finansal tedbirleri görüştü.

Banka genel müdürleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüştü. Fotoğraf: Twitter

ABD’nin Çin'in dört hava yolu şirketinin uçuşlarını durdurması da piyasalar üzerinde baskı unsuru olarak izlenecek.

TÜRKİYE’NİN MALİ TEDBİR ORANI YÜZDE 0,6

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings, doğrudan mali teşvik tedbirlerinin 2019 yılı dünya GSYH’sının yüzde 7’si olan 5 trilyon doları aştığını bildirdi.

Listede Türkiye’ye de yer veren, Fitch, Türkiye’nin yeni mali tedbirlerinin GSYH’ya oranın yüzde 2,5, sağlanan mali garantileri ve yeri mali tedbirlerin GSYH’ya oranın yüzde 0,6 olduğunu ifade etti.

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Son güncelleme: 08:57 04.06.2020
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