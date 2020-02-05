Dolar ne kadar oldu? (05.02.2020)

Piyasalar Suriye’de yedi Türk askeri ve bir sivil görevlinin şehit olmasının etkilerini izliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İdlib’de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye’de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini de belirtti. Görüşmede, Suriye ve Libya’daki diğer gelişmelerle ikili ilişkiler de ele alındı.

ÇİN NAKİT ENJEKTE EDİYOR

Küresel piyasalarda Çin corona virüs endişeleri kaynaklı geçen haftanın başından beri görülen satış baskısı bugün alınan önlemlerin ekonomik etkileri sınırlayabileceği beklentileri bulunuyor.

Öte yandan ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla New York federal mahkemesinde yargılanan Halkbank’ın hisseleri, temyiz mahkemesinin bankanın talebi doğrultusunda duruşmaları askıya alma kararının ardından yüksek primli işlem gördü. Bu da içeride piyasalar üzerinde olumlu havayı destekleyen unsurlardan biri oldu.

Çin Merkez Bankası ise piyasalara nakit enjekte edip, bazı temel kredi faiz oranlarını düşürdü. Ancak yatırımcılar hala corona virüsünün yayılmasından endişeli.

Petrol fiyatlarının Ocak ayı başındaki 72 dolardan 55 doların altında gerilemiş olması ise gelişmekte olan ülkeler genelinde olumsuz fiyatlamaya neden olsa da Türkiye özelinde olumlu bir gelişme. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)