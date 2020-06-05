Dolar ne kadar oldu? (05.06.2020)

Moody’s’in olası Türkiye açıklaması ve ABD’de istihdam verilerinin izleneceği güne dolar/TL 6,76 seviyesinden başlarken, euro/TL 7,66 seviyesinden açıldı.

Foreks anketinde ekonomistler Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu ‘B1’, görünümünü ise ‘Negatif’ olarak korumasını bekliyor.

Moody’s, belirlediği tarihlerde rapor açıklamayabiliyor. Olası açıklamanın 23.00-23.30 arasında gelmesi bekleniyor.

ABD’de tarım dışı istihdamın 8,33 milyon azalması, işsizlik oranının yüzde 19,5’e çıkması bekleniyor. Bir önceki ay istihdam 20,5 milyon azalmış, işsizlik oranı yüzde 14,7 olmuştu. Veriler saat 15.30’da açıklanacak.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 630 olduğunu açıkladı.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam eden Halkbank davasında ara duruşmanın 30 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

ALTINDA DÜŞÜŞ, PETROLDE YÜKSELİŞ

Altın günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde geriledi ve ekonomik toparlanma umutlarıyla art arda üçüncü haftalık düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor.

Petrol fiyatları hafif yükselirken işlemciler bu hafta sonu yapılacak OPEC+ toplantısından ipuçları bekliyorlar. Başlıca petrol üreticiler toplantıda rekor seviyedeki arz kesintilerini uzatıp uzatmamayı değerlendirecek. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.5 artışla 40.19 dolara, ABD hafif ham petrolü yüzde 0.2 artışla 37.49 dolara yükseldi. (REUTERS-FOREKS)