Dolar ne kadar oldu? (05.10.2020)

Günün en önemli verisi TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanacak. Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Eylül’de aylık %1.35 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise ağustos ayındaki %11.77’den eylülde %12.13’e yükselmesi bekleniyor.

Reuters’ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon tahminleri %11.79 ila %13.00 bandında yer alıyor.

TRUMP’TAN GELECEK HABERLER ÖNEMLİ

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın günün ilerleyen saatlerinde hastaneden çıkarılabileceği umutlarıyla yükseldi. Trump’ın hastaneden çıkarılabileceği umutları cuma günü küresel borsalarda volatilite yaratan siyasi belirsizliğin bir kısmını yatıştırdı.

74 yaşındaki Trump, cuma günü corona virüsü tedavisi için hastaneye kaldırıldı ancak doktorları tedaviye cevap verdiğini ve pazartesi günü Beyaz Saray’a dönebileceğini söyledi. S&P 500 endeksi vadeli kontratları vadeli kontratları Trump’ın hastaneden çıkacağı beklentisiyle Asya piyasasındaki işlemlerde %0.82, Nasdaq vadeli kontratları %1.11 yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.63 yükseldi.

Avustralya borsası %2.73 yükselerek yaklaşık 2 haftanın en büyük günlük kazanımını kaydetti. Japonya’nın Nikkei endeksi %1.39 artış kaydetti. Çin piyasaları bugün tatil dolayısıyla kapalı olacak.

Yatırımcılar corona virüsü testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumunun netlik kazanmasını beklerken, Trump’ın hastaneye kaldırılmasıyla değer kazanan dolar başlıca para birimleri karşısında dar aralıkta seyretti.

NORMALLEŞME VE SIKILAŞMA ADIMLARI ÖNE ÇIKIYOR

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki iyimserlikle, gördüğü 7.8555 seviyesindeki tarihi zirvenin altında seyrediyor.

Deniz Yatırım’ın yayımladığı raporda, “Dolar/TL işlemlerinde TL likiditesine yönelik alınan önlemlerin etkilerini ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin seyrini takip edeceğiz. Jeopolitik haber akışının sakinlemesi sonrasında TCMB ve bilhassa BDDK hamlelerinin 7.65-7.50 civarında dengelenme yaratabileceği ihtimalini yüksek görüyoruz” görüşüne yer verilmişti.

Piyasalarda TCMB faiz artışı ile başlayan ve BDDK ile devam eden ve Yeni Ekonomi Programı ile belirginleşen normalleşme ve sıkılaştırma adımları dolar/TL’deki yükselişi sınırlayan etkenler olarak öne çıkıyor.

NORMALLEŞME ADIMLARI YETERLİ Mİ?

Uzmanlara göre ise alınan kararlara normalleşme demek için erken. Ekonomi yönetiminde çok fazla yanlış adım atıldığını belirten uzmanlar, son bir haftada atılan bu adımların olumlu olduğunu ancak devamının gelmesi gerektiğini belirtiyor.

Merkez Bankası'nın salgın öncesinden başlayarak çok önemli hatalar yaptığını belirten Prof. Dr. Ümit Özlale,, “Bunun maliyetini Merkez Bankası’nın eriyen döviz rezervleri, kamu bankalarının artan döviz açık pozisyonu ve yükselen döviz kuru ile ödemekteyiz. Merkez Bankası’nın son günlerde attığı adımları geçmişte yaptığı hataların sadece bir kısmından geri dönmek olarak yorumlayabiliriz. Bu açıdan alınan son kararlara “normalleşme” demek erken.” açıklamasında bulundu.

Son dönemde alınan kararların doğru ancak yeterli kararlar olmadığını söyleyen Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Evren Bolgün ise, “Normalleşme diyemeyiz bekli ama sadeleşmeye dönüş denebilir. Kararlar doğru ancak yeterli değil. Daha yolumuz var, devam etmesi lazım. Bu kararlar kısa vadede bir rahatlama sağlayabilir.” açıklamasında bulundu.