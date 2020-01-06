Dolar ne kadar oldu? (06.01.2020)

ABD ve İran arasında artan gerilimin risk iştahını olumsuz etkilemesiyle küresel olarak piyasalarda olumsuz bir hava gözlenirken, geçen hafta BIST-100’de kayıplar arttı; beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin de etkisiyle dolar/TL’de sınırlı bir yükseliş söz konusu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Iraklı üst düzey milis komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis Bağdat Havalimanı’na düzenlenen hava saldırısında öldürüldü. Saldırının ardından Japon yeni gibi güvenli liman para birimlerine talep artarken, petrol ve altın fiyatlarında da artış gözlendi.

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Rabobank Stratejisti Piotr Matys, yayınladığı raporda, petrol fiyatlarındaki sert artışın Türkiye için iyi olmadığını ve dolar/TL’yi 6.00 psikolojik seviyesini tekrar denemeye doğru yönlendirdiğini söyleyerek, “Kamu bankalarının TCMB adına TL’yi savunmaya karar verip vermeyeceklerini izleyeceğiz” dedi.

TCMB’nin önümüzdeki aylarda faizleri düşürmeye devam edeceğini söyleyen Matys, “Bununla birlikte, TCMB’nin para politikasının hızını belirgin bir şekilde yavaşlatması muhtemel ve dolar/TL’nin yükselmeye devam etmesi halinde 16 Ocak’taki yılın ilk toplantısında nispeten daha sınırlı bir indirim yapabilir” dedi.

ALBAYRAK KAMU BANKALARI İLE BİR ARAYA GELDİ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının üst düzey yöneticileriyle 'Vizyon 2020 Toplantısı' için bir araya geldiklerini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, 'Kamu bankalarımızın üst düzey yöneticileriyle 'Vizyon 2020 Toplantısı' için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankalarıyla ilgili hedeflerimizi değerlendirdik.' dedi