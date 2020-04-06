Dolar ne kadar oldu? (06.04.2020)

Dünyanın gündemi yeni haftada da corona virüsü olacak. Piyasalar önemli bir verinin olmadığı yeni günde corona virüsü salgınının etkilerini, bu etkileri azaltmak için alınan önlemler ve yapılan açıklamaları izlemeye devam edecek. Dolar/TL haftaya 6.70 seviyesinin üzerinde başladı.

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü nedeniyle dün akşam itibarıyla son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 574'e yükseldiğini açıkladı. Vaka sayısı 3 bin 135 artışla 27 bin 69’a ulaştı.

Corona virüsüne yakalanan ve evinde karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, semptomları devam etmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Merkez Bankası(BoE) Başkanı Andrew Bailey, Britanya ekonomisini corona virüsü salgınının etkileri karşısında desteklemek için kamu harcamalarında yaşanan artışı fonlamak üzere geri dönülmez şekilde para basmayacaklarını söyledi.

PETROLÜN KADERİ 9 NİSAN’DA BELLİ OLACAK

OPEC ve Rusya, petrol üretim kısıntısının ela alınacağı ve bugün yapılacağı duyurulan OPEC+ toplantısının 9 Nisan Perşembe gününe ertelenmesini kararlaştırdılar. Toplantı öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşerek petrol krizinde anlaşma sağladıklarını açıklamıştı. Trump’ın Suudi Arabistan’ı da üretimi bir miktar daha tekrar azaltması için ikna ettiği düşünülüyor. Brent petrolün fiyatı 30 doların üzerine çıkarak 33 dolar seviyesini gördü.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, corona virüsü krizinin ekonomi üzerinde yarattığı baskının üstesinde gelmekte zorlanan Euro Bölgesi üyelerine yardımın Avrupa seviyesinde gelmesi gerektiğini savundu.

IMF: 2008’DEN KÖTÜ

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, corona virüsü salgınının global ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl önceki global finansal krizden daha kötü olma yolundaki bir resesyonun içine çektiğini bildirdi. (FOREKS-SOZCU.COM.TR)