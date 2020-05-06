Dolar ne kadar oldu? (06.05.2020)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın uluslararası yatırımcılarla düzenleyeceği telekonferansın izleneceği yeni güne Dolar/TL 7 seviyesinin üstünde başladı. Bakan Albayrak’ın uluslararası yatırımcılarla telekonferansı saat 16.00’da başlayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında bankaların elindeki kaynakların Türkiye'de kullanılmasına yönelik kararlar aldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 59 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 520 olduğunu, iyileşen 5 bin 119 kişi ile birlikte toplam 73 bin 285 kişinin iyileştiğini açıkladı.

İNGİLTERE VE ABD GÖRÜŞÜYOR

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri başladı. Öte yandan ABD Başkanı Trump, Covid-19 nedeniyle ara verdiği seyahatlerine yeniden başlıyor. Trump, salgın sonrası ortaya çıkan durum ile başa çıkmanın ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte corona virüsü salgını ile mücadele için oluşturulmuş olan görev gücünün faaliyetlerine son vereceklerini bildirdi.

YUAN YÜKSELİŞTE

Yatırımcılar ABD-Çin arasındaki gerilimi endişeyle takip ederken, tatilin ardından Çin’de piyasaların gerilemesiyle yuan yükseldi, dünya genelinde pek çok piyasa ise düştü. Petrol azalan talebin ardından arz fazlası riskinin artmasıyla kazanımlarını sonlandırdı.

ABD borsası vadeli kontratları eksiye dönerken, S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.3 geriledi. Çin’de Perşembe gününden beri tatil olan piyasalar bugün açıldı. Çin lokomotif hisseleri yüzde 0.6 düştü. Avustralya borsaları ise yüzde 0.8 geriledi.