Dolar ne kadar oldu? (06.07.2020)

Dolar, çoğu para birimine karşı pozisyonunu korurken yatırımcılar bugün ABD hizmetler sektöründeki daralmanın devam edip etmediğini gösteren veriye odaklandı. Veri daralmanın durduğuna işaret ederse ekonomik toparlanmanın devam ettiği beklentilerini daha da canlandırabilir.

Euro bugün yayımlanacak veriler öncesinde dar bir aralıkta hareket etti. Almanya ve euro kullanan diğer ülkelerde açıklanacak verilerin ticari faaliyet ve perakende satışlarda sert toparlanmaya işaret edeceği düşünülüyor.

ABD’de corona virüsü vakalarında görülen ciddi artış bazı yatırımcıların döviz piyasasında büyük pozisyonlar almasının önüne geçmiş olsa da çoğu yatırımcı büyük ekonomilerin toparlanmaya devam edeceği ihtimaline odaklanıyor.