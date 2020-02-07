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Dolar ne kadar oldu? (07.02.2020)

Suriye'de sınır ötesi gelişmeler ve corona virüsün etkilerini izleyen dolar/TL haftanın son işlem gününü 6 sınırına yakın kapatmaya hazırlanıyor.

07:49 -
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (07.02.2020)

Dolar/TL güne 5,98 seviyesinden başladı, ABD’de istihdam verileri izlenecek. Hafta başından bu yana dar bir aralıkta seyreden Dolar/TL, ABD’de istihdam verilerinin izleneceği haftanın son gününü de 5,98 seviyesinde yatay bir seyirde başladı.

ABD’de tarım dışı istihdamın 158 bin artacağı, işsizlik oranının %3,5 olarak kalacağı tahmin ediliyor.

Dolar/TL bugün en düşük 5,9839, en yüksek 5,9905 seviyesini gördü. Euro/TL 6,57 seviyesinden güne başladı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre Çin’de teyit edilmiş koronavirüs vakası sayısı 6 Şubat itibariyle 3.143 artarak 31.161’e yükseldi.

Çin Merkez Bankası yayınladığı basın açıklamasında, koronavirüs salgınını Ülke ekonomisini üzerindeki etkisinin geçici olacacağını ve ekonominin dirençli olmaya devam ettiğini belirtti. (FOREKS)

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Son güncelleme: 07:57 07.02.2020
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