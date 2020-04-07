Dolar ne kadar oldu? (07.04.2020)

Türkiye’de açıklanacak önemli bir veri bulunmazken dolar/TL güne 6.70 seviyesinin üstünde başladı. Piyasalar bugün corona virüsüne karşı alınan mali tedbirlerin etkisini izlemeye devam edecek.

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 649'e yükseldiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 30 bin 217’ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki iki hastane yapılacağını, 45 günde bitireceklerini söyledi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI YOĞUN BAKIMDA

Corona virüsü semptomlarının devam etmesi nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.

Asya borsaları, corona virüsü krizinin New York’ta ivme kaybettiğine ve Avrupa’da ise azaldığına dair geçici işaretlerin desteğiyle ikinci günde yükselirken, riskli para birimleri değer kazandı. Küresel corona virüsü vakaları artmaya devam etmesine ve kuşaklar boyunca görülmeyen bir ölçekte ekonomik bir çöküşe rağmen, piyasalardaki yükseliş geniş kapsamlıydı.

JAPONYA’DA PAKET YÜKSELİŞİ

Japonya’nın Nikkei endeksi Başbakan Shinzo Abe’nin GSYH’nın %20’sine denk gelen 991 milyar dolarlık ekonomik destek paketi sözü vermesinin ardından %2 arttı ve geçen haftaki kayıpların çoğunu geri aldı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ilk işlemlerdeki kazanımlarını geri verdi ancak yaklaşık %1 artıda bulunuyor.

ABD PRİMLİ

Corona virüsüne bağlı olarak New York’taki ölüm hızlarının düşmesi sonucunda alınan mali tedbirlerin de etkisiyle ABD borsaları dün salgından bu yana en primli gününü geçirdi. Dow Jones yüzde 7,73, S&P 500 7,03, Nasdaq ise 7,33 primle günü kapattı.