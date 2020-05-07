Dolar ne kadar oldu? (07.05.2020)

Dolar/TL güne 7,20 seviyesinin üzerinde başlarken Ağustos 2018’deki tarihi zirvesine biraz daha yaklaşmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün uluslararası yatırımcılarla bir telekonferansta bir araya geldi. Bakan burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin serbest piyasa prensiplerinden sapmadığını, rezervlerin sağlam olduğunu söyledi.



S&P NOTU SABİT TUTTU

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye’nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını B+ ve BB- olarak teyit etti ve görünümü ‘durağan’ olarak belirtti. S&P, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 daralmasını ve 2021’de yüzde 4,2 büyümesini bekliyor.

FED YETKİLİSİNDEN SWAP İÇİN OLUMSUZ AÇIKLAMA

Fed’in bölge başkanlarından Thomas Barkin Türkiye ile swap anlaşması yapılıp yapılmayacağı sorusuna “Swap hattı anlaşmalarının ABD ile karşılıklı güven ilişkisine ve en yüksek kredi standartlarına sahip olan ülkelerle yapıldığını” söyledi.

BDDK’YA YENİ YETKİLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaları belirleyen yönetmelik yayınladı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Finansal Piyasalarda Manipülasyon Ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik, Bankacılık Kanunu’nun 76/A sayılı maddesine göre hazırlandı. İlgili madde, BDDK’ya, finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesine yönelik yetki veriyor.



GRAM ALTIN REKORUNU TAZELEDİ

Doların yükselişine paralel altın fiyatlarında da yukarı yönlü bir seyir gözleniyor. Gram altın 392 TL ile rekorunu tazelerken, çeyrek altın 627 TL’den, yarım altın 1,259 TL’den, Cumhuriyet Altını ise 2,562 TL’den satılıyor.