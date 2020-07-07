Dolar ne kadar oldu? (07.07.2020)

Dolar/TL yeni güne 6,85’in üstünde başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Türkiye günlük corona virüsü tablosuna göre son 24 saatte 16 kişi Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 315 oldu. Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda Haziran’da yabancı yatırımcılar bu yıl ilk kez net alıcı oldu.

Çin’de 8, Güney Kore’de ise 48 yeni corona virüsü vakası tespit edildi.

ABD Ticaret Odası ve 40’ın üzerinde ticaret birliği yaptıkları ortak açıklama ile Amerikalı ve Çinli yetkilileri imzalayan Faz 1 anlaşmasındaki maddeleri yerine getirme konusunda çabalarını ikiye katlamaları yönünde uyardılar.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Banka’nın yöneticilerine gönderdiği mektupta, IMF-Dünya Bankası Güz Toplantıları’nın corona virüsü salgını nedeniyle ekim ayında sanal olarak yapılacağını bildirdi.

Türkiye’nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Haziran ayında 69.32 seviyesine yükseldi. REK Mayıs’ta 68.65 olmuştu.

TCMB verilerine göre REK, Eylül 2018’de TL’de yaşanan sert değer kaybının ardından tarihi düşük seviye olan 62.51’i görmüştü.