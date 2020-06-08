Dolar ne kadar oldu? (08.06.2020)

Hazine’nin 2 yıllık gösterge tahvil ihalesinin takip edileceği haftanın ilk gününe Dolar/TL 6,75 civarında başladı.

Moody’s, takviminde yer alan cuma günü Türkiye ile ilgili bir kredi notu değerlendirmesi yayımlamadı. Ancak Moody’s iki farklı rapor ile Türkiye’yi değerlendirdi. Raporların ilkinde Moody’s, Türkiye’nin negatif görünüm ile B1 olan kredi notu bir dengeyi yansıttığını ifade ederken, ikincisinde “Türkiye’nin cari dış zorlukların üstesinden gelmek için bir çok seçeneği var.” açıklaması yaptı.

Öte yandan Corona virüsü salgınından en fazla etkilenen ABD eyaletlerinden New York'ta 400 bin kişi bugün işbaşı yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ticari balıkçılığa ilişkin bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ve Çin’i Amerikan istakozuna karşı uyguladıkları tarifeler nedeniyle, yeni tarifelerle karşı karşıya kalacakları yönünde uyardı.

MAAS: ABD İLE İLİŞKİLER KARIŞIK

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusuna mensup 9 bin 500 askerin Almanya’dan çekilmesi talimatı verdi. Alman Dışişleri Bakanı

Heiko Maas ülkesinin Amerika'yla ilişkilerini “karışık” olarak niteledi.

IMF ile Mısır 5,2 milyar dolar büyüklüğünde standby kredisi için anlaştılar. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez

Bankası Başkanı Robert Holzman, ECB’nin birgün devlet ve şirket tahvillerinin yanı sıra hisse senetleri alımı yapıp yapmayacağı yönündeki soruya, “Asla asla deme” yanıtını verdi. (FOREKS)