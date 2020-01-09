Dolar ne kadar oldu? (09.01.2020)

Küresel piyasalar Orta Doğu’daki gerginliğe odaklandı. ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından İran Irak’taki ABD üslerini vurdu. İran devlet televizyonu saldırıda 80 ABD’linin hayatını kaybettiğini iddia ederken ABD üslerine düzenlenen saldırıda can kaybı olmadığını savundu.

KUR TRUMP’LA GERİLEDİ

Piyasalar ise dün ABD ve İran arasında neredeyse savaşın kıyısına gelindiği yorumları yapılan gelişmeler karşısında tedirgin pozisyon aldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın dün TSİ 19:00 sularında yaptığı açıklamalarda can kaybının olmadığını belirtmesi ve sakinleştirici açıklamalar yapmasıyla kur 5.95 seviyesinin de altına çekildi.

Bankacılar İran’ın adımlarının ABD’ye “büyük zarar” içermediğini belirtirken bir bankanın döviz masası işlemcisi, “İran’ın yapabileceklerine ve sonrasında gelişebileceklere ilişkin korku çok daha büyüktü. Korkulan olmadı İran karşılığını verdi ama ABD’nin uğradığı zarar çok büyük değil. Bunun bir düzeltmesini yaşıyoruz” dedi.

AÇIKLAMALARDA SAVAŞ VURGUSU YOK

Bankacılar her iki tarafın da daha fazla gerginlik ya da bir savaş istemediği yönündeki algılanan açıklamaların satış baskısı oluşmamasının ana sebebi olarak gördüklerini belirtiyorlar. Öte yandan TL’deki değer kazancında ise küresel gelişmelerin ana belirleyici olduğunu lokal bir sebep görmediklerini de söylüyorlar. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)