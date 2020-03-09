Dolar ne kadar oldu? ( 09.03.2020)

Dolar/TL, corona virüsü endişeleriyle ABD başta olmak üzere küresel merkez bankalarının bir kez daha faiz indirim sürecine girdiği beklentisiyle gerilediği 6,15 seviyelerinde dalgalı bir seyir izliyor.

ABD başta olmak üzere son dönemde küresel faiz indirimleri ve gevşeme yanlısı adımların devam edeceği beklentisine rağmen corona virüsün küresel ekonomik aktiviteye etkisine yönelik endişeler bugün de küresel piyasalarda kuvvetli satışlara neden oldu.

EURO 7 TL’NİN ÜZERİNDE

Euro/TL kuru, gece saatlerinde 7,09 seviyelerine kadar yükseldikten sonra saat 08.42 itibarıyla 7,02 seviyelerinde hareket ediyor.

20 Şubat’ta 1,07 seviyelerinde olan Euro/dolar paritesi, bugün 1,13 seviyelerine yükselmiş durumda.

ABD 30 YILLIĞI DA YÜZDE 1’İN ALTINA DÜŞTÜ

Corona virüsü salgınının küresel resesyona neden olacağı endişesiyle yatırımcılar “güvenli liman” olarak görülen ABD Hazine tahvillerine hücum ederken, ABD 30 yıllık Hazine tahvil faizi de yüzde 1’in altına geriledi.

ABD Hazine tahvili faizleri tüm vadelerde yüzde 1’in altında rekor düşük seviyelerde yer alıyor.

1991’DEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 14 üyesiyle, Rusya ve OPEC üyesi olmayan diğer petrol üreticileri, corona virüsün petrol talebinde azalmaya neden olması sonrası nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda anlaşamıyor.

Rusya, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günde 1,5 milyon varil azaltma talebine olumsuz yanıt vermişti.

Petrol fiyatları Ocak ayı başındaki 72 dolar seviyesinden geçen haftanın son işlem günü itibarıyla 50 doların altına gerilerken altına yönelim de kuvvetini koruyor. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bu sabah 1991’den bu yana görülen en sert düşüşü yaşadı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı saat 08.38 itibarıyla 32 dolar seviyelerinde.

OPEC+’nın üretimi kısma konusunda anlaşmaya varamaması sonrası Suudi Arabistan’ın ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı alması uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının bu sabah yüzde 25 düşmesine yol açtı.

Akaryakıt sektörü yetkililerine göre Türkiye’de de akaryakıta bir indirim bekleniyor fakat dolar kurunun seyri de indirimin miktarında önemli olacak.



Piyasalar yarın açıklanacak işsizlik rakamlarını da bekliyor. Kasım döneminde işsizlik yüzde 13.3 seviyesinde gelmişti.