Dolar ne kadar oldu? (09.06.2020)

Dolar/TL güne 6,80 seviyesinin altında başlarken, Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 711 olduğunu, 989 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Avrupa Birliği (AB), uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadıkları gerekçesi ile 96 havayolu şirketini kara listeye aldığını açıkladı.

FED KREDİ MUSLUKLARINI AÇIYOR

ABD Merkez Bankası (Fed), reel ekonomi kredi programı için şartları gevşetti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin corona virüsü salgınına yanıt olarak uygulamaya koyduğu agresif teşvik tedbirlerini savundu.

Avrupa Sistemsel Risk Kurulu (ESRB) en azından bu yılın sonuna kadar Avrupa Birliği bankalarının temettü ödemelerine, prim dağıtmalarına veya hisse geri alımı yapmalarına imkan verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Britanya ile Japonya arasında serbest ticaret anlaşması için müzakereler başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, altı ay önce İran'ın önde gelen deniz nakliyatı şirketlerine uygulanacağını duyurduğu yaptırımların devreye girdiğini açıkladı.

Irak’ın yeni Petrol Bakanı İhsan Abdul Jabbar, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdullaziz bir Salman ile yaptığı telefon görüşmesinde Irak’ın OPEC+ üretim kısıntısı anlaşmasına tamamen bağlı olduğunu teyit etti.

ABD Merkez Bankası(Fed) 2 gün sürecek faiz toplantısına başlayacak. Faiz kararı yarın TSI 21.00’de açıklanacak. Piyasalarda faiz oranında bir değişiklik beklenmiyor.

Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin 2020 yılı ilk çeyrek döneme ilişkin konsolide finansal sonuçlarını için son gün. Böylece ilk çeyrek döneme ilişkin bilançolar tamamlanmış olacak. (FOREKS)