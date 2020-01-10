Dolar ne kadar oldu? (10.01.2020)

İran'ın ABD'nin iki askeri üssüne düzenlediği füze saldırısından sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın ılımlı açıklamaları gerilimin şiddetini düşürdü.

Trump, Irak'taki ABD askeri birliklerine İran tarafından yapılan saldırıdan sonra ABD'nin karşı saldırıya geçmesinin gerekmediğini ifade etti.

Trump, “İşin gerçeği, böyle mükemmel bir orduya ve ekipmana sahibiz ama bu demek değil ki bunları kullanmak zorundayız” dedi.

Savaş ihtimalinin büyük ölçüde ortadan kalmasıyla dolar dün 5.8595 liraya kadar gerilerken Borsa İstanbul'da da alımlar güç kazandı. Dün serbest piyasada dolar 5.9270 liradan, Euro ise 6.5940 liradan güne başladı.

Borsa İstanbul BIST100 endeksi ise dün 117 bin puanı aşarak son 22 ayın zirvesinde kapattı.

GÖZLER MERKEZİN FAİZ KARARINDA

Krizin sona ermesiyle piyasalar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 16 Ocak'taki toplantısına odaklandı. MB'nin enflasyon beklentilerini de gözeterek faiz politikasını belirlediğine dikkat çeken uzmanlar, yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 8 olduğu göz önünde bulundurulduğunda faiz indiriminin devam etmesinin beklendiğini belirtiyor. Dolar günü 5.8870 liradan, Euro ise 6.5320 liradan tamamladı.

Piyasa bugün saat 10:00’da açıklanacak işsizlik rakamlarını bekliyor.