Dolar ne kadar oldu? (10.02.2020)

BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının 2018 Ağustos’tan bu yana yüzde 25 olan sınırlandırma oranını yüzde 10,0’a çektiğini açıkladı.

Öte yandan BDDK, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda düzenleme yaptı. Merkez Bankasının kararına göre, bankalarca, mevduata uygulanacak sabit veya değişken faiz oranları serbestçe belirlenecek, ancak, vadesiz mevduat faiz oranı yıllık yüzde 0,25'i geçemeyecek.

Fed, ABD Kongresi’ne sunduğu para politikası raporunda, ABD ekonomisinde büyümenin zayıf global büyüme ve imalat sektöründe daralmanın etkisi ile geçen yıl yavaşladığını, ancak önemli risklerin azaldığını ve bir resesyon olasılığının düştüğünü bildirdi.

Bugün TÜİK saat 10:00’da işgücü verilerini açıklayacak. İşsizlik oranı en son yüzde 13,4 olarak açıklanmıştı. (FOREKS)



