Dolar ne kadar oldu? (10.06.2020)

Türkiye’de işsizlik oranı, ABD’de tüketici fiyatları ve ABD Merkez Bankası(Fed) faiz kararının takip edileceği yeni güne Dolar/TL 6,80 seviyesinin altında seviyesinden başlarken, Euro/TL 7,69 seviyesinden açıldı.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) bugün faiz açıklayacak. TSİ 21.00’de açıklanacak kararda Fed’in faize dokunması beklenmiyor.

İŞSİZLİKTE PANDEMİ ETKİSİ

TÜİK, Mart dönemine ilişkin işsizlik oranını açıklayacak. Bir önceki dönem işsizlik oranı %13,6 olmuştu. Dönemsel işsizlik döneminin bir önceki ve bir sonraki ayı gözetilerek hesaplanıyor. Yani mart dönemi işsizliğinde şubat, mart ve nisan aylarının ortalaması alınacak. Bir sonraki nisan dönemi işsizliği geldiğinde pandeminin etkilerinin net bir şekilde resmi rakamlara yansıması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 729 olduğunu açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), hava yolları, sayehat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içi harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya çıkardı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, faiz indiriminin ECB için bir seçenek olmaya devam ettiğini, ancak Euro Bölgesi ekonomisinin canlandırmak için varlık alımlarının şu anda daha uygun bir araç olduğunu söyledi.