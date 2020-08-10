Dolar ne kadar oldu? (10.08.2020)

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolar Türkiye'de ise sert yükseliyor. 4 Ağustos Salı gününü 6.89 seviyesinde tamamlayan dolar/TL daha sonra sert yükselişe geçti.

Çarşamba ve perşembe günleri yükselişini sürdüren kur, cuma günü 7.37'yi görerek tarihi zirvesine ulaştı. Daha sonra Merkez Bankası'nın örtülü faiz artışına gitmesi ile bu seviyeden geri çekilen dolar, cuma günü en düşük 7.12 seviyesini gördü ancak burada tutunamadı ve haftayı 7.29 seviyesinde tamamladı. Kur pazartesiden cumaya yüzde 5.8 yükseldi.

EURO 8,70’İ AŞMIŞTI

Geride kalan haftada euro/TL de dolar kuru gibi bir seyir izledi. Bayram nedeniyle haftanın ilk işlem günü olan salı gününü 8.15 seviyesinde kapatan kur cuma günü haftayı 8.58 TL seviyesinde tamamladı. Euro haftanın son işlem gününde 8.72 seviyesine kadar yükselmişti.

ALTINA TALEP ÇOK GÜÇLÜ

Corona salgınında ikinci dalga endişeleri ile yükselişe geçen altın fiyatları haftanın en çok konuşulan konusu oldu. Dış piyasada ons altında, iç piyasada dolarda yaşanan yükselişten destek bulan altın fiyatları hemen hemen her gün rekor kırdı. Pazartesi günü 441 TL olan gram altın cuma günü 488 TL'ye kadar yükseldikten sonra ons fiyatında yaşanan gevşeme ile birlikte 475 TL seviyesine kadar çekildi. Yerel piyasada ise vatandaş talep sonrası kuyumcularda fiziki altın bulmakta zorlandı.

BORSA İSTANBUL’DA SERT DÜŞÜŞE ÖNLEM

Altın, euro ve doların aksine borsada ise düşüş vardı. Londra TL swap faizlerinin yüzde 1,000'li seviyelerin üzerine çıkması sonrası likidite sıkışıklığı yaşanırken, piyasada bulamadığı likiditeyi Türk varlıklarını elden çıkararak aşmak isteyen yabancıların satışıyla BIST-100 endeksi sert düştü. Öte yandan BIST’in ilk eşik olarak %5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak %7 veya daha fazla düşmesi halinde işlemlerin durdurulmasına yönelik Endeks Bazlı Devre Kesici Sistemi devreye alındı. Yeni kararla son günlerde düşüş yaşayan borsadaki kayıpların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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KRİTİK SORU: MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

TCMB’nin hali hazırda politika faizi %8.25 seviyesinde bulunuyor. Ancak banka piyasayı politika faizinin 150 puan altına kadar fonlama enstrümanlara sahip. Salgın döneminde başlayarak hala kullanılan bu fonlamalarla TCMB’nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altına yani %7.34’e kadar gerilemişti. TCMB geçen hafta attığı adımlarla ise fonalma maliyetini %7.88’e yükseltti.

Bankacılar TCMB’nin geçen hafta açıklamasıyla birlikte, ilgili enstrümanların artık sıkılaştırma amacıyla kullanılacağını, ortalama fonlamanın, politika faizinin altında değil önce eşit ardından TL’deki değer kaybına göre 300 baz puana kadar üzerinde oluşacak şekilde yükselebileceğini sinyalini vermiş oldu.

Goldman Sachs TCMB’nin geçen hafta içinde yayımladığı notta, geçmişte de bankanın politika faizinin 150 baz puan üzerinde yer alan gecelik fonlamayı kullandığını ve 150 baz puan sıkılaştırma yaptığını hatırlatarak, “Geçmiş performans göz önüne alındığında TCMB’nin dövizdeki zayıflığa önce (bankaları) %9.75 seviyesindeki gecelik fonlama penceresine, baskı azalmazsa fonlamayı %11.25 seviyesindeki geç likidite penceresine kaydırarak yanıt verebileceğini düşünüyoruz” dedi.